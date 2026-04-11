Sfânta Lumină s-a aprins la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim

Sfânta Lumină s-a pogorât sâmbătă, în jurul orei 14.13, la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Lumina va ajunge în aceeași zi în România, adusă cu o cursă specială, potrivit Patriarhiei Române.

Patriarhul Ierusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu patru mănunchiuri a câte 33 de lumânări, potrivit agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române.

„Doamne, ajuta! Va informam ca Sfanta Lumina s-a pogorat in Biserica Sfantului Mormant astazi la ora 14:13. Asteptam cu bucurie in seara aceasta, in intervalul orar 18.00-18.30, ca parintele arhimandrit Ioan Meiu, superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte sa aduca Sfanta Lumina pentru a fi oferita tuturor delegatilor eparhiilor la aeroportul Otopeni. O zi binecuvantata!”, a transmis Patriarhia Romana.

Sfânta Lumină va fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, urmând să ajungă în noaptea de Înviere în toate parohiile din țară și din Republica Moldova.