Noi reguli privind vânzarea ouălelor în Republica Moldova. Ce trebuie să știe fiecare consumator

Republica Moldova. Pentru a proteja consumatorii și a aduce comerțul cu ouă la standarde europene, Guvernul Republicii Moldova a introdus reguli noi privind comercializarea ouălor. Noile reglementări stabilesc informațiile exacte care trebuie indicate pe ambalaj, precum și condițiile de păstrare, ambalare și clasificare a ouălor, atât pentru consumul direct, cât și pentru procesarea industrială.

Ouăle destinate consumului direct, încadrate în categoria A, trebuie păstrate la temperaturi mai mici de 5°C până în momentul vânzării, iar ambalajul va indica metoda de creștere a găinilor: în aer liber, în hale la sol sau în cuști. Pentru a garanta prospețimea, ouăle trebuie ambalate în maximum 10 zile de la data ouatului. Pe ambalaj pot apărea mențiuni suplimentare precum extra sau extra proaspete, valabile până în ziua următoare ouării.

„Scopul proiectului constă în asigurarea producerii și comercializării ouălor conform normelor europene, astfel consumatorii să primească produse de calitate, cu respectarea unor reguli clare”, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, prezentând proiectul în ședința Guvernului din 8 aprilie.

Protecția animalelor și stimularea exporturilor

Producătorii pot indica pe ambalaj că găinile sunt crescute în aer liber doar dacă spațiul exterior asigură cel puțin patru metri pătrați pentru fiecare pasăre. Pentru celelalte metode de creștere, noile reglementări impun spații individuale și zone de odihnă, reducând stresul la păsări și incidența bolilor. Ouăle sunt clasificate după greutate, de la foarte mari până la mici, iar loturile livrate nu pot conține mai mult de 10% ouă din categoriile apropiate ca greutate.

Ouăle din categoria B, pentru care se aplică mai puține reglementări, sunt destinate exclusiv procesării industriale și nu pot fi vândute consumatorilor în forma lor naturală.

„Prevederile introduse vor stimula fermele și centrele de ambalare și vor garanta siguranța și calitatea produselor de producție până la consum. Nu în ultimul rând, vrem să sporim și să creștem exporturile către alte piețe”, a adăugat Ludmila Catlabuga.

Producție record și perspective pentru piața externă

În Republica Moldova sunt autorizate 13 unități de colectare a ouălor din gospodăriile casnice și 13 ferme de creștere a găinilor ouătoare. În anul 2025, producția națională a atins 636 de milioane de ouă, cu 1,4% mai mult decât în 2024, anul în care țara a obținut dreptul de a exporta ouă pe piața Uniunii Europene.

Din totalul celor 11,7 milioane de ouă exportate în 2024, în statele UE au ajuns, în primul an, nouă mii de ouă. Noile reglementări vin să garanteze că atât consumul intern, cât și exportul respectă standardele europene și oferă transparență totală pentru consumatori.

