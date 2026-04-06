O simplă vânătoare de ouă de Paște s-a transformat într-o anchetă: a fost găsită o sticlă cu poloniu 210

Un obicei dedicat copiilor s-a transformat într-o descoperire neașteptată și îngrijorătoare, după ce participanții la vânătoarea de ouă de Paște au dat peste „o sticlă ce conținea poloniu 210”, o substanță foarte de periculoasă, informează spiegel.de.

O banală vânătoare de ouă de Paște s-a transformat într-un scenariu demn de intervenții de urgență în sud-vestul Germaniei, după ce doi copii au descoperit un recipient inscripționat „Polonium 210”.

Incidentul a avut loc într-o grădină privată de la marginea localității Vaihingen an der Enz, din landul Baden-Württemberg, conform relatărilor publicate de Der Spiegel. Descoperirea a fost imediat tratată cu maximă seriozitate de autorități, care au suspectat un posibil risc legat de materiale periculoase.

Mobilizarea a fost una amplă: mai multe echipaje au ajuns la fața locului, inclusiv echipe specializate în protecție radiologică și experți în manipularea substanțelor toxice.

Pompierii au explicat că suspiciunile au fost alimentate de aspectul profesional al etichetei și de greutatea recipientului, indicii care sugerau că ar putea fi vorba despre un obiect autentic. Recipientul a fost preluat ulterior de autoritățile de mediu, urmând să fie supus unor analize de laborator pentru stabilirea exactă a compoziției sale.

Poliția din Ludwigsburg a deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care recipientul suspect a ajuns în grădina privată, dar și pentru a identifica proveniența acestuia.

Substanța menționată pe etichetă, poloniul-210, este cunoscută drept un element radioactiv extrem de toxic, devenit celebru la nivel internațional după cazul otrăvirii fostului agent rus Alexander Litvinenko, incident care a stârnit controverse majore și tensiuni diplomatice.

Într-un context mai larg de securitate, Sinan Selen, lider al Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, avertiza recent, în cadrul unei conferințe organizate împreună cu Asociația pentru Securitate în Afaceri, asupra unei schimbări de strategie din partea actorilor străini.

Potrivit acestuia, există o tendință tot mai accentuată de asumare a riscurilor și de diversificare a metodelor utilizate în operațiuni ostile. În mod particular, Rusia este acuzată că își intensifică acțiunile hibride pe teritoriul Germaniei, pe fondul unei creșteri semnificative a cazurilor de spionaj, sabotaj și alte activități considerate amenințări la adresa securității naționale.

Alexandr Litvinenko, fost ofițer al serviciilor secrete ruse, a murit într-un spital din Londra, după ce ar fi fost victima unei otrăviri. Potrivit informațiilor apărute în presă la acea vreme, acesta fusese avertizat anterior că ar putea deveni ținta unui atentat orchestrat de structuri de securitate din Rusia.

După anunțul morții sale, autoritățile de la Moscova au respins ferm orice implicare, calificând acuzațiile drept nefondate. Reprezentanții Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) au catalogat scenariul ca fiind absurd.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a declarat că Federația Rusă nu ar compromite relațiile esențiale cu Marea Britanie pentru eliminarea unei persoane considerate lipsită de importanță strategică, cum ar fi Litvinenko.

În schimb, cercul apropiat al fostului agent, stabilit la Londra, susține că moartea acestuia este rezultatul unei operațiuni de asasinat bine planificate. Alte voci au adus în discuție faptul că Litvinenko figura pe o listă neoficială a „inamicilor statului rus”, distribuită online de grupări naționaliste. Pe aceeași listă se afla și jurnalista Anna Politkovskaia, ucisă cu o lună înainte la Moscova.