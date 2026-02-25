Ce obiecte nu ai voie să depozitezi pe holurile și în spațiile comune ale blocului și de ce există reguli stricte

Viața la bloc presupune mai mult decât plata întreținerii și salutul din lift. Presupune conviețuire într-un spațiu comun, iar acest spațiu comun nu este un fel de „prelungire” a apartamentului fiecăruia. Holurile, scările, casa liftului, subsolurile și alte zone similare sunt, potrivit legii, proprietate comună. Asta înseamnă că nimeni nu le poate folosi după bunul plac, chiar dacă tentația este mare atunci când apartamentul devine neîncăpător.

Subiectul depozitării obiectelor pe holurile blocului revine constant în discuție, mai ales atunci când apar conflicte între vecini sau controale ale autorităților. Mulți locatari consideră că o bicicletă lăsată lângă ușă, un cărucior sau câteva cutii nu deranjează pe nimeni. Din punct de vedere legal, însă, lucrurile sunt mai clare și mai stricte decât par la prima vedere.

Conform legislației privind asociațiile de proprietari și regimul proprietății comune, holurile și scările blocului fac parte din spațiile comune ale imobilului. Acestea trebuie folosite exclusiv pentru destinația lor: circulație și evacuare în siguranță. Legea stabilește obligația fiecărui proprietar de a nu afecta drepturile celorlalți coproprietari și de a nu aduce atingere integrității sau funcționalității spațiilor comune.

În paralel, normele de prevenire și stingere a incendiilor sunt extrem de clare în privința căilor de acces și evacuare. Acestea nu trebuie obstrucționate sub nicio formă. Holurile și scările sunt considerate căi de evacuare, iar amplasarea oricărui obiect care reduce lățimea de circulație sau poate îngreuna intervenția în caz de urgență este interzisă.

De ce este atât de important acest aspect? Pentru că, în situații critice precum un incendiu, un cutremur sau o explozie, fiecare secundă contează. O bicicletă lăsată pe hol, un dulap vechi abandonat sau o ladă voluminoasă pot deveni obstacole periculoase. În plus, pompierii și echipajele de intervenție trebuie să aibă acces liber și rapid în clădire.

În practică, cele mai frecvente obiecte depozitate ilegal pe holurile blocului sunt mobilierul vechi, dulapurile, mesele sau scaunele scoase din apartament „temporar”. De asemenea, bicicletele și trotinetele sunt des întâlnite pe paliere, la fel și cărucioarele pentru copii. Mulți părinți consideră că este mai comod să lase căruciorul pe hol decât să îl urce în apartament, însă acest lucru nu schimbă regimul juridic al spațiului comun.

Cutii cu haine, bagaje, saci cu diverse obiecte sau electrocasnice nefolosite ajung adesea pe holuri în perioadele de renovare sau mutare. În unele cazuri, acestea rămân acolo luni de zile. Chiar dacă nu par periculoase, ele reduc spațiul de circulație și pot constitui un risc în caz de incendiu, mai ales dacă sunt fabricate din materiale inflamabile.

Ghivecele mari cu flori sau elementele decorative voluminoase sunt o altă categorie de obiecte care apar frecvent pe paliere. Deși intenția este, uneori, de a înfrumuseța spațiul comun, aceste obiecte pot încălca normele privind căile de evacuare, dacă reduc lățimea liberă a holului.

Materialele inflamabile sau periculoase sunt, evident, complet interzise. Vopsele, diluanți, bidoane cu combustibil, butelii sau alte substanțe similare nu au ce căuta în spațiile comune. Riscul de incendiu sau explozie este major, iar sancțiunile pot fi severe.

Pe lângă riscurile de incendiu, depozitarea obiectelor pe holuri poate genera și probleme de igienă. Obiectele abandonate pot atrage insecte sau rozătoare, pot acumula praf și murdărie și pot transforma spațiul comun într-o zonă neîngrijită. Într-un bloc cu mai multe etaje, astfel de situații se pot amplifica rapid.

Un alt aspect important este cel al conflictelor între vecini. Chiar dacă legea este clară, aplicarea ei depinde adesea de asociația de proprietari și de gradul de toleranță al comunității. Uneori, un vecin deranjat poate sesiza asociația sau Poliția Locală, iar lucrurile escaladează rapid.

Asociația de proprietari are obligația de a asigura respectarea regulamentului intern și a normelor legale. În cazul în care un proprietar refuză să elibereze spațiul comun, se pot aplica avertismente și, în unele situații, amenzi. Autoritățile pot interveni mai ales atunci când este vorba despre încălcarea normelor de securitate la incendiu.

În practică, sancțiunile pot varia de la simple notificări până la amenzi aplicate de Poliția Locală sau de inspectorii pentru situații de urgență. Dacă depozitarea pune în pericol siguranța locatarilor, consecințele pot fi mai grave.

Există și situații speciale. De exemplu, în cazul în care un locatar are dizabilități și utilizează un dispozitiv de mobilitate, pot fi analizate soluții individuale, dar acestea trebuie discutate și aprobate în cadrul asociației de proprietari, fără a afecta siguranța celorlalți.

Unii locatari argumentează că, atâta timp cât obiectul este lăsat „lipit de perete” și nu încurcă vizibil circulația, nu există o problemă. Din punct de vedere legal, însă, criteriul nu este doar percepția subiectivă a spațiului liber, ci respectarea strictă a normelor privind căile de evacuare. În multe cazuri, acestea prevăd dimensiuni minime clare pentru lățimea liberă a holurilor.

În plus, ceea ce astăzi pare un obiect minor poate deveni un obstacol major într-o situație de panică, când mai multe persoane încearcă simultan să părăsească imobilul.

Pentru locatarii care nu dispun de spațiu suficient în apartament, soluția legală este utilizarea boxelor de la subsol sau a altor spații destinate depozitării, dacă acestea există. În lipsa lor, este necesară găsirea unei alternative în interiorul proprietății private.

Regulile privind spațiile comune nu sunt menite să creeze dificultăți inutile, ci să asigure siguranța și buna conviețuire. Un bloc de locuințe este un spațiu colectiv, iar libertatea fiecărui proprietar se oprește acolo unde începe dreptul celorlalți la siguranță și acces liber.

În esență, holul blocului nu este o extensie a apartamentului. Nu este loc de depozitare pentru biciclete, mobilă, cutii sau electrocasnice. Este o cale de acces și de evacuare, iar legea îl tratează ca atare.

Chiar dacă, în viața de zi cu zi, aceste reguli pot părea rigide, ele devin vitale în situații de urgență. Iar într-o comunitate de zeci sau sute de oameni, respectarea lor nu este doar o chestiune juridică, ci una de responsabilitate colectivă.

Înainte de a lăsa un obiect pe hol, merită pusă o întrebare simplă: dacă ar trebui să evacuăm clădirea în grabă, ar încurca acest obiect? Dacă răspunsul este da, atunci locul lui nu este acolo.