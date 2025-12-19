Viața la bloc în 2026. Lista completă a scumpirilor de anul viitor

Viața la bloc a fost întotdeauna un exercițiu de echilibru financiar. Între facturi, taxe locale, costuri cu transportul și întreținerea locuinței, bugetul unei familii urbane s-a construit ani la rând pe ideea de predictibilitate. În 2026, această iluzie dispare aproape complet. Noul an vine cu o succesiune de scumpiri care nu mai pot fi absorbite „din mers” și care transformă traiul la oraș într-o cursă lunară de supraviețuire financiară. Energie mai scumpă, gaze liberalizate, impozite mai mari pe locuințe, taxe noi pe mașini și reguli fiscale mai dure pentru cei care își completează veniturile din chirii – toate se adună într-o ecuație tot mai greu de gestionat.

Pentru milioane de români care locuiesc la bloc, 2026 nu este doar un nou an calendaristic, ci începutul unei etape în care fiecare metru pătrat, fiecare kilowatt și fiecare proprietate devin mai costisitoare.

După ce în 2025 majoritatea românilor au simțit deja șocul dublării sau chiar triplării facturilor, 2026 începe cu o nouă ajustare în sus a prețului la energie electrică. De la 1 ianuarie, tarifele de transport și distribuție cresc oficial, iar această modificare se va reflecta direct în facturile finale. Motivele sunt multiple, dar unul dintre cele mai discutate este includerea în costurile recunoscute a așa-numitei „taxe de stâlp”, aplicată construcțiilor speciale.

Creșterea nu este uniformă în toată țara. În marile orașe, inclusiv în București, scumpirea este vizibilă și măsurabilă în fiecare lună, cu un impact de câțiva bani în plus pentru fiecare kilowatt consumat. Poate părea nesemnificativ la prima vedere, dar, la nivel anual, diferența se traduce în sute de lei pentru o familie obișnuită. În alte regiuni, majorările sunt mai mici, însă ele se aplică unui număr uriaș de consumatori, aproape nouă milioane de români fiind afectați de aceste modificări.

Problema reală nu este doar scumpirea în sine, ci faptul că ea vine după un an deja extrem de greu, în care mulți locatari de bloc au fost forțați să reducă consumul, să renunțe la electrocasnice vechi sau să amâne investiții necesare în locuință.

Dacă energia electrică lovește bugetul de la început de an, gazele naturale aduc o a doua rundă de creșteri, programată pentru primăvara lui 2026. Eliminarea treptată a plafonării prețurilor schimbă complet regulile jocului, iar piața se aliniază tot mai mult la costurile europene. Deși, în lunile precedente, au existat mesaje liniștitoare din partea unor oficiali, realitatea arată că facturile vor crește, chiar dacă nu spectaculos.

Estimările indică scumpiri de câteva procente, suficiente însă pentru a pune presiune suplimentară pe familiile care folosesc gazele pentru încălzire, apă caldă și gătit. Pentru cei care locuiesc în apartamente vechi, slab izolate, impactul va fi și mai mare, mai ales că multe blocuri construite înainte de 1990 nu beneficiază de reabilitare termică completă.

Această scumpire vine într-un moment sensibil, când costurile de întreținere sunt deja ridicate, iar asociațiile de proprietari se confruntă cu restanțe tot mai mari din partea locatarilor.

Poate cea mai puțin discutată, dar una dintre cele mai dureroase schimbări din 2026, este majorarea impozitului pe clădiri. Noua legislație modifică radical modul de calcul al valorii impozabile și elimină reducerile care, până acum, mai temperau nota de plată pentru locuințele vechi. Apartamentele din blocurile construite înainte de 1990, majoritare în marile orașe, nu mai beneficiază de nicio reducere pentru vechime.

În practică, asta înseamnă că proprietarii vor plăti mai mult, indiferent dacă locuința a fost renovată sau nu, dacă are lift modern sau instalații învechite. În orașele mari, unde valorile imobiliare sunt ridicate, impactul este semnificativ, iar impozitul anual devine o cheltuială de luat în calcul la fel de serios ca întreținerea sau utilitățile.

În plus, apare și o taxă suplimentară pentru proprietățile considerate scumpe. Cei care dețin apartamente sau case cu valori foarte mari vor plăti un impozit suplimentar aplicat peste un anumit prag, o măsură care lovește în special în proprietarii cu mai multe locuințe, dar care ridică semne de întrebare și pentru piața imobiliară în ansamblu.

Pentru locatarii de bloc, mașina nu este un moft, ci o necesitate. În 2026, însă, costul de a deține un autoturism crește din nou. Se introduce un impozit anual chiar și pentru mașinile electrice, considerate până acum o alternativă avantajoasă din punct de vedere fiscal. În același timp, dispar multe dintre scutirile acordate în trecut, iar principiul „poluatorul plătește” devine central în calculul taxelor.

Mașinile mai vechi, cu motoare mari sau standarde de poluare inferioare, vor fi taxate mai dur, iar pentru autoturismele de lux apare o suprataxare suplimentară. Toate aceste modificări se adaugă la costurile deja ridicate cu asigurările, parcările și întreținerea, transformând deținerea unei mașini într-o povară financiară tot mai greu de susținut pentru o familie de oraș.

Pentru mulți proprietari de apartamente, închirierea a fost, ani la rând, o soluție de completare a veniturilor. Din 2026, regulile se înăspresc. Statul tratează distinct veniturile obținute din închirierea pe termen scurt, apropiindu-le de cele din activități independente. Practic, cei care închiriază camere sau apartamente în regim turistic vor avea obligații fiscale mai clare și mai costisitoare.

Se păstrează deducerile forfetare, dar apar diferențe între închirierea pe termen lung și cea pe termen scurt, iar fiscalizarea serviciilor de cazare devine mult mai strictă. Pentru proprietarii de apartamente din blocuri situate în zone centrale sau turistice, această schimbare poate reduce semnificativ profitul obținut și poate duce, în final, la creșterea chiriilor pentru chiriași.