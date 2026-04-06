Un proiectil vechi de peste 2.000 de ani, inscripționat cu un mesaj adresat inamicilor, descoperit în Israel

O echipă de arheologi a descoperit în Israel un proiectil de tip praștie, vechi de aproximativ 2.100 de ani, care poartă o inscripție neobișnuită în limba greacă, potrivit Times of Israel.

Artefactul, identificat în situl arheologic Hippos (cunoscut în perioada elenistică sub numele de Susita), oferă noi indicii despre practicile militare și comunicarea simbolică din Antichitate, potrivit mai multor surse internaționale.

Descoperirea a fost realizată într-o necropolă situată de-a lungul unui drum antic, în apropierea fortificațiilor orașului. Proiectilul datează din secolul al II-lea î.Hr., o perioadă marcată de conflicte frecvente în regiune.

Proiectilul, realizat din plumb și având o formă ovală, este inscripționat cu cuvântul grecesc „ΜΑΘΟΥ” („Învață”). Potrivit cercetătorilor, acesta trebuie interpretat ca un imperativ, cu sensul de „Învață-ți lecția”.

Arheologul Michael Eisenberg, de la Universitatea din Haifa, a explicat semnificația mesajului: „Aceasta reprezintă un umor sarcastic local al apărătorilor orașului, care doreau să le dea o lecție inamicilor, cu un fel de ironie: ‘Învață-ți lecția!’”

Specialiștii subliniază că astfel de inscripții sunt extrem de rare.

„A găsi un glonț de praștie cu o inscripție este foarte rar; a găsi acest cuvânt grecesc pe un astfel de obiect este o premieră la nivel mondial”, a declarat Eisenberg.

Hippos a fost un oraș important în perioada elenistică și ulterior parte a Decapolisului, o rețea de orașe influențate de cultura greacă. Zona a fost scena mai multor conflicte, inclusiv lupte între regatele elenistice și forțele hasmoneene.

Cercetătorii consideră că proiectilul a fost folosit în timpul unui asediu, fiind lansat de apărătorii orașului asupra trupelor inamice care înaintau pe drumul principal.

„Locul unde a fost găsit proiectilul [...] sugerează o reconstrucție clară a momentului în care apărătorii au tras asupra forțelor care asediau orașul”, a explicat Eisenberg.

Artefactul măsoară aproximativ 3,2 centimetri lungime și cântărește în prezent 38 de grame, însă cercetătorii estimează că inițial avea circa 45 de grame, existând urme evidente de impact.

Proiectilele din plumb erau frecvent utilizate în perioada elenistică, fiind considerate o armă eficientă și relativ ieftină. Acestea erau produse prin turnarea metalului topit în matrițe din piatră, un proces simplu ce putea fi realizat chiar și în timpul campaniilor militare.

Deși majoritatea acestor proiectile erau simple, unele erau decorate cu simboluri sau inscripții.

„Multe proiectile erau decorate cu numele unui comandant militar, numele unui oraș, umor sarcastic precum ‘Prinde asta!’ sau simboluri menite să le confere putere”, arată datele publicate în presa internațională.

În alte cazuri descoperite anterior, inscripțiile includeau expresii precum „Primește asta” sau „Gustă asta”, însă formularea identificată la Hippos nu mai fusese întâlnită până acum.

Până în prezent, arheologii au identificat aproximativ 70 de proiectile similare în zona Hippos, însă acesta este singurul care conține o inscripție de acest tip.

Descoperirea contribuie la înțelegerea dimensiunii psihologice a războiului antic, indicând faptul că mesajele simbolice sau ironice puteau însoți armele folosite pe câmpul de luptă.

Totodată, aceasta se adaugă unei serii de descoperiri recente din aceeași zonă, inclusiv vestigii creștine și obiecte de valoare, care confirmă importanța istorică a sitului arheologic Hippos.