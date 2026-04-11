Secretele Luminii Sfinte. Cum a apărut fenomenul miraculos de la Ierusalim

Lumina Sfântă de la Ierusalim reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale creștinismului, atrăgând anual mii de credincioși în Biserica Sfântului Mormânt, din inima Ierusalimului. Evenimentul are loc în Sâmbăta Mare, cu o solemnitate aparte, și marchează Învierea Domnului, fiind un moment de reflecție spirituală profundă pentru întreaga lume ortodoxă și nu numai, potrivit Britannica.

Tradiția Luminii Sfinte datează, potrivit documentelor istorice, cel puțin din secolul al IX-lea. Totuși, credința populară sugerează că fenomenul este mult mai vechi și că aprinderea luminii în mod miraculos a fost semnalată încă din primele secole ale creștinismului.

În cadrul ritualului, Patriarhul Ierusalimului intră în Sfântul Mormânt și, după o rugăciune profundă, o lumină apare miraculos deasupra mormântului lui Iisus Hristos. Această lumină nu este aprinsă de om, ci se consideră că apare spontan, simbolizând victoria vieții asupra morții și Învierea Domnului.

Procesiunea este însoțită de intonarea imnurilor religioase și de rugăciuni speciale, la care participă clerici și credincioși din întreaga lume. După ce lumina apare în mormânt, ea este transmisă cu grijă pelerinilor, care o duc în biserici și mănăstiri din diverse țări.

În România, de exemplu, Lumina Sfântă ajunge anual în catedrale și biserici mari, unde credincioșii așteaptă să aprindă lumânările și să le ducă acasă, considerând-o un simbol al binecuvântării și al protecției spirituale.

Un aspect important al tradiției este modul în care lumina este păstrată și distribuită. Credincioșii sunt sfătuiți să aprindă lumânările doar din lumina Sfântă și să le transporte cu grijă, evitând stingerea lor. Ritualul devine astfel o experiență colectivă, care implică atât respectul pentru tradiție, cât și responsabilitatea spirituală a fiecărui participant.

În plus, ceremonia întărește legătura comunităților creștine cu locurile sfinte din Ierusalim, fiind un moment de unitate și comuniune între oameni.

Fenomenul a fost de-a lungul timpului documentat de numeroși jurnaliști, cercetători și martori oculari. Deși există curiozitate în privința unui posibil mecanism natural al aprinderii luminii, pentru credincioși importanța sa nu este una științifică, ci spirituală.

Lumina Sfântă reprezintă credința, speranța și continuitatea tradiției religioase, fiind considerată un semn al prezenței divine și un simbol al Învierii Domnului.

Pelerinii care ajung la Ierusalim pentru a vedea acest miracol vorbesc adesea despre emoțiile intense trăite în timpul ceremoniei. Mulți descriu senzația ca fiind copleșitoare, cu o combinație de reverență, speranță și recunoștință. Pentru oamenii care nu pot călători, lumina este adusă în biserici locale de către delegațiile oficiale, păstrând tradiția vie și accesibilă.

Tradiția Luminii Sfinte a devenit astfel un simbol internațional, fiind recunoscută și respectată în multe țări ortodoxe și catolice. Aceasta nu doar că marchează un eveniment religios, dar întărește și legăturile spirituale dintre comunitățile creștine și istoria locurilor sfinte din Ierusalim.

De-a lungul anilor, fenomenul a captat atenția mass-media și a fost subiect de studiu pentru specialiști, însă pentru credincioși, adevărata valoare rămâne spirituală și simbolică, reprezentând unitatea, credința și speranța în Învierea Domnului.