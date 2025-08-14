Social

Icoana făcătoare de minuni de la Glavacioc ajunge în Capitală. Programul slujbelor

Icoana făcătoare de minuni de la Glavacioc ajunge în Capitală. Programul slujbelor
Icoana făcătoare de minuni de la Glavacioc, veche de peste 600 de ani, va fi adusă joi, 14 august 2025, la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, cu prilejul hramului de vară și al praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Icoana făcătoare de minuni, între tradiție și pelerinaj

Potrivit părintelui Emil Cărămizaru, icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Glavacioc, considerată făcătoare de minuni, datează din vremea Domnitorului Mircea cel Bătrân și a fost împodobită cu cizelură din argint în vremea Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu.

Evenimentul coincide cu sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni, celebrați anual pe 16 august, și cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. Parohul a subliniat că aducerea icoanei este un moment istoric pentru biserica Sfântul Gheorghe-Nou, ultima ctitorie a Domnitorului Brâncoveanu din Capitală, unde se află și moaștele sfântului martir.

Programul evenimentului și desfășurarea slujbelor

Pelerinajul va începe joi, 14 august, cu primirea icoanei la ora 17:00 și așezarea acesteia în pridvorul bisericii la ora 17:15, urmată de slujba Prohodului Maicii Domnului la 17:30.

Vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, programul continuă cu Utrenia la 8:30 și Sfânta Liturghie la ora 10:00, iar seara, de la ora 18:00, va avea loc slujba de priveghere în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni.

Rugăciune

Sâmbătă, 16 august, va fi oficiată Utrenia la 8:30, urmată de primirea Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul la 9:30 și Sfânta Liturghie la 10:00, urmată de slujba Parastasului la 12:30 și Acatistul Maicii Domnului la 18:00.

Duminică, 17 august, programul se va încheia cu Utrenia la 8:30 și Sfânta Liturghie la 10:00, după care delegația de la Mănăstirea Glavacioc va pleca spre așezământul monahal, potrivit unei postări a Arhiepiscopiei Argeșului de pe Facebook.

Moment duhovnicesc pentru credincioși

Parohul Emil Cărămizaru a declarat că evenimentul reprezintă o surpriză duhovnicească pentru credincioși, închinători și pelerini, care vor avea ocazia să se închine la icoana Maicii Domnului și la moaștele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.

El a subliniat că biserica este pregătită să primească cinstitul odor și pelerinii cu solemnitate, marcând astfel un moment istoric în viața comunității religioase din București.

