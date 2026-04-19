Bucureștiul ascuns. Locuri uimitoare pe care turiștii le ignoră

Atracții turistice mai puțin cunoscute. Bucureștiul este adesea asociat cu Palatul Parlamentului, Ateneul Român sau Centrul Vechi plin de cafenele și baruri. Însă orașul ascunde numeroase locuri surprinzătoare, care oferă o experiență diferită de traseele turistice clasice, potrivit agenților de turism.

Pentru turiștii curioși, explorarea acestor obiective poate transforma o vizită obișnuită într-o adevărată aventură urbană.

Puțini turiști știu de Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida”, unul dintre cele mai vechi muzee de profil din România, situat în cartierul Cotroceni. Colecțiile sale cuprind peste 3.000 de exponate din domeniul ingineriei, mecanicii și electricității, inclusiv motoare, aparate de măsură și obiecte de uz casnic vechi.

Este o experiență captivantă pentru pasionații de tehnologie și pentru copii, care pot vedea cum au evoluat invențiile de-a lungul timpului.

Deși Lipscaniul este frecvent vizitat pentru viața de noapte, puțini turiști se abat din zona principală pentru a descoperi curțile interioare, clădirile vechi cu arhitectură spectaculoasă sau cafenelele ascunse printre zidurile istorice. Plimbarea prin aceste alei oferă o perspectivă diferită asupra Bucureștiului vechi, cu o atmosferă boemă și detalii arhitecturale rare.

Grădina Botanică din București, situată aproape de Piața Cotroceni, este un loc ideal pentru iubitorii naturii, dar și pentru cei pasionați de fotografie.

Deși nu este la fel de vizitată ca parcurile centrale, grădina adăpostește mii de specii de plante, sere cu plante exotice și zone tematice, precum gradina japoneză sau lacul cu nuferi. Este un refugiu verde în mijlocul agitației urbane, perfect pentru o după-amiază liniștită.

Și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi merită văzut.Acest muzeu reprezintă o adevărată comoară pentru pasionații de istorie și geografie. Colecțiile includ hărți rare, documente cartografice din secolele XVII-XIX și ediții vechi ale unor lucrări științifice și literare. Puțini turiști știu că aici pot descoperi atât evoluția geografică a Europei și a României, cât și povești despre exploratori și călători celebri.

Palatul Suțu, situat aproape de Calea Victoriei, este un exemplu de arhitectură neoclasică și loc de expunere a colecțiilor Muzeului Municipiului București. Deși mulți turiști trec pe lângă el fără să intre, palatul oferă o experiență aparte prin expozițiile permanente dedicate istoriei capitalei și a vieții urbane de altădată. Curtea interioară și sălile decorate cu mobilier de epocă completează vizita.

Ascuns între strada Lipscani și Calea Victoriei, Pasajul Macca-Vilacrosse este un arcadă acoperită cu sticlă și o atracție de arhitectură Art Nouveau. Puțini vizitatori știu că pasajul găzduiește cafenele și restaurante cochete, fiind locul ideal pentru o fotografie deosebită sau o plimbare romantică într-un spațiu protejat de agitația orașului.

Bucureștiul are peste 90 de biserici monument istoric, însă multe dintre ele nu sunt incluse în circuitele turistice obișnuite. Exemplele includ Biserica Stavropoleos, cu picturile sale interioare spectaculoase și curtea liniștită, sau Biserica Domnița Bălașa, un loc mai puțin vizitat, dar cu o arhitectură impresionantă și o istorie bogată.