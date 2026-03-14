Vacanța de Paște în Europa: 10 destinații cu sejururi de o săptămână la prețuri mici

Vacanța de Paște se apropie, iar mulți călători caută destinații europene care să ofere experiențe memorabile fără a afecta bugetul. Experții în turism de la Which? recomandă mai multe orașe și regiuni europene unde costurile sunt mai mici față de destinațiile celebre.

Printre opțiuni se numără orașe cu un patrimoniu cultural bogat, piețe istorice și peisaje pitorești. Alegerea acestor destinații mai puțin populare sau călătoria în afara sezonului de vârf poate aduce economii semnificative la transport și cazare. În plus, vacanțele în astfel de locuri permit turiștilor să descopere tradiții locale autentice și să se bucure de gastronomie regională la prețuri accesibile.

Pentru a sprijini turiștii în planificarea vacanței de Paște, platforma „Which?” a evaluat peste 3.000 de pachete turistice din întreaga Europă, concentrate pe această perioadă aglomerată de călătorii.

Specialiștii în turism au calculat costul per persoană pentru sejururi de șapte nopți, care includ atât zborurile, cât și cazarea. Rezultatele au scos în evidență mai multe orașe europene, unde raportul calitate-preț se dovedește remarcabil pentru cei care doresc o vacanță reușită, fără a-și afecta bugetul.

1. Marmaris, Turcia: Situat pe pitoreasca Riviera Turcească, Marmaris se evidențiază drept cea mai economică destinație de vacanță, supranumită adesea „Coasta Turcoaz”. Cu plaje cu nisip auriu și temperaturi care urcă până la 25°C în aprilie, orașul atrage turiștii dornici de soare. Potrivit experților Which?, o săptămână aici costă în medie 688 de euro de persoană, aproximativ jumătate din prețul unei escapade la Paris.

2. Cracovia, Polonia: Cracovia combină farmecul arhitecturii medievale cu atmosfera vibrantă a Pieței Mari și obiective emblematice precum Castelul Wawel și Catedrala. Străzile pietruite și clădirile istorice conferă orașului aerul unui tărâm de poveste, iar temperaturile de aproximativ 14°C în aprilie fac plimbările plăcute. Costul unei vacanțe de șapte nopți este estimat la 727 de euro de persoană.

3. Albufeira, Portugalia: Pe coasta sudică a Algarve-ului, Albufeira combină plajele întinse cu farmecul orașului vechi, unde aleile pietruite sunt animate de restaurante, buticuri și muzee. Temperaturile de 19°C din perioada Paștelui fac vizita confortabilă, iar prețul unei săptămâni de vacanță se ridică la aproximativ 739 de euro de persoană.

4. Las Palmas de Gran Canaria, Spania: Insulele Canare rămân populare printre turiștii britanici, iar Las Palmas, cel mai mare oraș al arhipelagului, oferă un mix de istorie și plaje spectaculoase. Cartierele istorice, precum Vegueta, și Playa de Las Canteras atrag vizitatorii, în timp ce temperaturile ajung la 21°C în aprilie. O excursie de șapte nopți costă, în medie, 770 de euro de persoană.

5. Benidorm, Spania: Renumit pentru cazare accesibilă, băuturi ieftine și viață de noapte vibrantă, Benidorm se bucură de peste 320 de zile însorite anual. Temperaturile medii în aprilie ating 19°C, ideale pentru plimbări pe plajă și relaxare la terase. O săptămână aici costă circa 700 de euro de persoană, inclusiv zborul și cazarea.

6. Praga, Republica Cehă: Praga este mai mult decât un paradis al berii și al petrecerilor, orașul captivând prin arhitectura gotică, barocă și renascentistă. Castelul Praga și Podul Carol sunt atracții de neratat. În aprilie, cu temperaturi în jur de 14°C, o vacanță de șapte nopți poate fi rezervată pentru 650 de euro de persoană.

7. Budapesta, Ungaria: Capitala Ungariei impresionează prin fluviul Dunărea, clădirea Parlamentului și băile termale celebre, precum Széchenyi și Gellért. Cu temperaturi de 17°C în aprilie, turiștii pot explora orașul și se pot bucura de barurile în ruine sau de relaxarea în apele termale, pentru un cost mediu de 800 de euro pe persoană pentru o săptămână.

8. Porto, Portugalia: Situat pe malul râului Douro, Porto combină străzi abrupte și colorate cu restaurante, magazine și crame faimoase pentru vinul de Porto. În aprilie, temperaturile medii ating 18°C, iar costul unei vacanțe de șapte nopți este în jur de 800 de euro de persoană.

9. Milano, Italia: Milano, capitala modei europene, impresionează prin catedrala gotică Duomo di Milano și galeria comercială Galleria Vittorio Emanuele II. Străzile pline de viață, divertismentul abundent și pachetele turistice de aproximativ 850 de euro de persoană fac din Milano o alegere ideală pentru Paște, cu temperaturi de circa 17°C.

10. Dubrovnik, Croația: Cunoscută drept „Perla Adriaticii”, Dubrovnik îmbină fortificațiile secolului al XVI-lea, Stradun și orașul vechi cu biserici baroce și Palatul Rectorului. Temperaturile de 14°C în aprilie sunt ideale pentru plimbări, iar vizitatorii pot explora locurile de filmare ale serialului Game of Thrones. O săptămână aici costă aproximativ 800 de euro de persoană.