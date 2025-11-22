Orașe pentru escapade fără stres. Clasament în funcție de prețuri și transport

Potrivit noului Index Easy Breaks realizat de LateRooms, orașul european cel mai lipsit de stres în acest moment nu este neapărat printre cele mai cunoscute. Luând în calcul durata zborului, costurile și timpul de transfer de la aeroport, prețurile medii ale hotelurilor și modul în care vizitatorii au evaluat orașul, merită să-l alegeți pentru o escapadă.

Cracovia s-a clasat pe primul loc ca destinație potrivită pentru o scurtă evadare ușoară și fără stres. Orașul a primit aprecieri pentru faptul că se parcurge ușor pe jos, pentru costurile accesibile și atmosfera primitoare. Potrivit LateRooms, orașul se remarcă prin echilibrul dintre comoditate și accesibilitate, fără agitația asociată de obicei călătoriilor în străinătate.

De la sosire, lucrurile se desfășoară simplu: datorită dimensiunilor reduse ale orașului, transferul de la aeroport este rapid și direct. Trenul ajunge în centrul orașului în aproximativ 17 minute, unul dintre cele mai scurte trasee aeroport–oraș din Europa, iar legătura dintre stații printr-o pasarelă te scapă de taxiurile scumpe, a cozilor sau a orientării dificile imediat după aterizare.

Odată ajuns în oraș, ritmul se schimbă în favoarea vizitatorului. Conform site-ului local de turism, întregul centru istoric, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, poate fi explorat la pas și este înconjurat de Parcul Planty, care formează un inel verde în jurul zonei vechi.

Potrivit noului Index Easy Breaks, majoritatea atracțiilor principale se află la distanțe foarte mici unele de altele, ceea ce transformă Cracovia într-unul dintre cele mai compacte nuclee culturale ale Europei. Și gastronomia locală urmează același ritm relaxat.

Orașul are numeroase cafenele și restaurante ascunse în piețe sau pivnițe, unde tradițiile culinare simple și consistente îi îndeamnă pe călători să petreacă timp fără grabă.

În plus, costurile sunt accesibile. Site-ul oficial de turism al orașului subliniază că prețurile sunt mai mici decât în alte destinații. „Chiar și orașe aparent ieftine, precum Berlin sau Lisabona, sunt mai scumpe decât Cracovia, restaurantele fiind cu aproximativ o treime mai ieftine în orașul polonez”, se precizează în raport.

Cu un zbor care durează în medie puțin sub două ore și un drum de aproximativ 15 minute cu metroul până în centru, Copenhaga se remarcă prin accesibilitate și simplitate. Poți ajunge dimineața și, în scurt timp, să explorezi orașul pe bicicletă de-a lungul canalelor.

Capitala daneză se evidențiază prin transportul ușor de folosit, curățenie și un centru urban compact, care permite deplasări pe jos sau cu bicicleta.

Printre locurile care atrag vizitatorii se numără portul colorat Nyhavn, Grădinile Tivoli și zonele de promenadă ideale pentru a savura un smørrebrød. Acest sandviș, considerat mâncare tradițională daneză, folosește pâinea de secară ca bază, iar toppingurile variază între hering murat, creveți mici, ouă și friptură de vită.

De asemena, mai trebuie menționat că în 2025, Copenhaga a fost desemnată „cel mai fericit oraș din lume”, consolidându-și reputația de destinație relaxată și agreabilă.

Praga se remarcă prin prețurile avantajoase și accesul ușor. Transportul public de la aeroport până în centrul orașului costă sub 2 eueo, iar tarifele la hoteluri pornesc de la aproximativ 40 de euro de pe noapte, ceea ce o plasează printre cele mai accesibile destinații europene.

Majoritatea obiectivelor sunt ușor de vizitat pe jos: Podul Carol, Castelul din Praga și celebrul Ceas Astronomic sunt situate aproape unul de altul.

Străduțele din Orașul Vechi adăpostesc numeroase cafenele și grădini speciale pentru a sta la o bere. Cu un scor ridicat pentru atracțiile turistice, Praga oferă un amestec armonios de istorie, cultură și confort, potrivit LateRooms.

Zborurile scurte, conexiunile rapide cu trenul și infrastructura bine pusă la punct au adus Berlinului un loc fruntaș în clasament. De la aeroport, centrul se poate atinge în aproximativ 25 de minute, un punct de plecare excelent pentru a descoperi repere precum Poarta Brandenburg sau Memorialul Zidului Berlinului.

Orașul excelează la capitolele cultură și viață de noapte. Rețeaua de metrou este eficientă, iar tarifele hoteliere pornesc de la circa 50 de euro pe noapte. Fie că te interesează istoria, arta sau muzica, Berlinul oferă o combinație echilibrată între dinamism și organizare.

Tallinn este principalul centru politic, financiar, cultural și educațional al Estoniei. Orașul este cunoscut și pentru calitatea foarte ridicată a aerului, fiind considerat unul dintre locurile din Europa cu cel mai curat aer.

Deși mai puțin cunoscut decât capitalele vest-europene, Tallinn se dovedește un oraș ușor de vizitat. Aeroportul se află la doar patru kilometri de centrul orașului, iar autobuzele ajung rapid în zona centrală.

Tallinn impresionează prin atmosfera sa și accesibilitatea generală. Centrul vechi, cu străzi pietruite și clădiri colorate, oferă un decor medieval bine conservat. Obiective precum Castelul Toompea sau Piața Primăriei sunt la mică distanță unele de altele, ceea ce face din Tallinn o opțiune atractivă pentru o vizită liniștită și accesibilă ca preț.