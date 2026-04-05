Top 10 destinații sigure pentru cei care vor să călătorească singuri în 2026. Orașul european care domină clasamentul

Călătoriile solo continuă să câștige popularitate în 2026, devenind o alegere tot mai frecventă pentru cei care își doresc libertate totală, flexibilitate și experiențe autentice. Fie că este vorba despre descoperirea unor culturi noi sau despre reconectarea cu sine, tot mai mulți turiști aleg să pornească singuri la drum, informează timeout.com.

Printre cele mai căutate destinații se numără orașele europene, apreciate pentru siguranță și infrastructură bine pusă la punct. Locuri precum Lisabona, Copenhaga sau Viena oferă un echilibru ideal între atracții culturale, transport eficient și o atmosferă prietenoasă pentru vizitatorii care călătoresc pe cont propriu.

Un oraș european accesibil, renumit pentru scena sa culinară și artistică, a fost desemnat cea mai bună destinație pentru călătorii solo. Clasamentul provine dintr-un indice dedicat acestui tip de turism, care a analizat unele dintre cele mai populare locuri din Europa în funcție de criterii precum calitatea transportului public, numărul unităților de cazare, viteza conexiunii la internet și nivelul de siguranță.

Călătoriile pe cont propriu sunt adesea privite ca o experiență deosebit de eliberatoare, fie că vorbim despre un sabatic de câteva luni sau despre o escapadă individuală, uneori numită sugestiv „single moon”. Totuși, pentru cei aflați la prima astfel de experiență, ideea poate părea intimidantă la început.

Revista Time Out a publicat de-a lungul timpului ghiduri dedicate celor mai bune destinații pentru călătorii solo în Europa, dar și la nivel global, completate de recomandări utile privind siguranța. Între timp, compania de asigurări de călătorie Quotezone a realizat o analiză proprie pentru a stabili care sunt cele mai potrivite orașe pentru exploratori solitari.

Studiul a luat în calcul o serie de criterii esențiale: calitatea și accesibilitatea transportului public, numărul de hoteluri și tururi disponibile, viteza și siguranța conexiunii la internet. Pe baza acestor indicatori, cele mai populare destinații europene au fost ordonate într-un clasament general dedicat călătoriilor solo.

În fruntea listei se află Madrid, remarcat pentru oferta sa culinară diversă, muzeele de top și condițiile avantajoase pentru turiști — de la transport accesibil până la conexiuni bune la internet și un nivel satisfăcător de siguranță.

Pe locul al doilea se situează Praga, urmat de Lisabona, Paris și Reykjavík, capitala Islandei, care completează primele cinci poziții. Clasamentul continuă cu alte orașe europene atractive pentru cei care aleg să călătorească pe cont propriu. Mai jos vă redăm lista cu cele mai bune destinații de călătorie solo pentru această vară:

Madrid, Spania,

Praga, Cehia,

Lisabona, Portugalia,

Paris, Franța,

Reykjavik, Islanda,

Budapesta, Ungaria,

Atena, Grecia,

Viena, Austria,

Florența, Italia,

Oslo, Norvegia.

Potrivit sursei menționate mai sus, aceste orașe se remarcă prin infrastructură bună, siguranță, conectivitate și numeroase opțiuni de cazare și activități — factori esențiali pentru o experiență reușită de călătorie pe cont propriu.