Povestea celui mai spectaculos parc din lume. Ce îl face special

Parcul Güell din Barcelona, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Spania, reprezintă un exemplu emblematic al geniului arhitectural al lui Antoni Gaudí, potrivit site-ului oficial al parcului.

Povestea sa începe la începutul secolului XX, când industriașul catalan Eusebi Güell a dorit să transforme un teren stâncos aflat pe colinele orașului într-o comunitate rezidențială exclusivistă, cu grădini, case și spații publice inspirate de natură și tradițiile catalane.

Ideea nu s-a concretizat însă în totalitate, iar locul s-a transformat ulterior într-un parc public, devenind unul dintre cele mai fotografiate locuri din Barcelona.

Eusebi Güell a cumpărat terenul în 1900 și a încredințat lui Gaudí proiectarea întregului ansamblu. Concepția arhitecturală era revoluționară: drumurile, treptele, podurile și grădinile trebuiau să fie integrate perfect în peisajul colinar, respectând formele naturale ale terenului.

Gaudí a combinat elemente de artă modernistă cu motive inspirate din natură, utilizând tehnici precum trencadís – faianța spartă colorată, prezentă pe celebrele bancuri serpuitoare din parc.

Construcția ansamblului a început în 1900 și s-a întins pe mai mulți ani. Planul inițial al lui Güell presupunea construirea unui cartier de case pentru clasa înaltă a Barcelonei, fiecare locuință având grădină proprie și acces la spații comune, inclusiv un teatru grecesc în aer liber și drumuri suspendate care să asigure legătura între diferitele zone.

În realitate, doar două case au fost construite conform proiectului, iar unul dintre locatari a fost chiar Gaudí, care a trăit aici până la moartea sa în 1926.

Transformarea în parc public a fost oficializată în 1926, la scurt timp după moartea lui Gaudí. Designul original a fost păstrat, iar spațiile deschise, fântânile, porțile și aleile spectaculoase au fost amenajate pentru vizitatori.

Astăzi, Parcul Güell se întinde pe aproximativ 17 hectare și include zone extrem de vizitate, cum ar fi scările principale decorate cu mozaicuri colorate, Sala Hipóstilă cu coloanele sale masive și terasa principală cu celebra bancă curbată, care oferă o panoramă impresionantă asupra orașului și a Mării Mediterane.

Parcul a fost declarat Patrimoniu Mondial UNESCO în 1984, atât pentru valoarea sa arhitecturală, cât și pentru inovarea urbanistică. Această recunoaștere internațională a contribuit la creșterea spectaculoasă a numărului de turiști, care ajung aici zilnic din întreaga lume. Pentru mulți vizitatori, parcul nu este doar un loc de relaxare, ci și un simbol al creativității și al spiritului modernist catalan.

Astăzi, Parcul Güell atrage milioane de turiști anual. Vizitatorii pot explora aleile pietruite, pot admira sculpturile fantastice și pot fotografia faimoasele mozaicuri multicolore. În plus, ghidurile turistice oferă explicații detaliate despre fiecare element arhitectural, evidențiind influențele naturii, religioase și culturale care au inspirat geniul lui Gaudí.

De la fântâna Salamandra și până la porțile de intrare ornamentate, fiecare colț al parcului spune o poveste despre viziunea originală și curajul artistic al arhitectului catalan.

Parcul Güell rămâne un exemplu viu al modului în care arta, natura și urbanismul pot fi îmbinate armonios. Chiar dacă proiectul rezidențial inițial nu a fost realizat, locul a devenit mai mult decât atât: un simbol iconic al Barcelonei, un spațiu de inspirație pentru artiști și arhitecți și o destinație turistică de neocolit pentru cei care vizitează orașul.