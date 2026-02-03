Spania se alătură țărilor care interzic accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale

Guvernul socialist al Spaniei intenționează să interzică accesul copiilor sub vârsta de 16 ani la rețelele de socializare și să oblige platformele digitale să introducă sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, potrivit agenției Reuters.

Anunțul a fost făcut marți de premierul Pedro Sánchez, în timpul summitului World Government, desfășurat la Dubai.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de inițiative legislative care vizează protejarea minorilor în mediul online și responsabilizarea companiilor din domeniul tehnologiei.

În discursul său, șeful guvernului spaniol a subliniat riscurile la care sunt expuși copiii în mediul digital, arătând că actualele platforme online nu sunt concepute pentru a fi navigate în siguranță de minori fără supraveghere.

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu au fost niciodată meniți să îl parcurgă singuri… Nu vom mai accepta acest lucru”, a declarat Pedro Sánchez.

Premierul a adăugat că autoritățile spaniole vor interveni ferm pentru a limita aceste riscuri, precizând: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”.

Potrivit acestuia, obligația de a verifica vârsta utilizatorilor va reveni platformelor de social media, care vor trebui să implementeze mecanisme tehnice clare pentru a preveni accesul minorilor sub pragul de vârstă stabilit.

Pe lângă restricțiile de vârstă, guvernul de la Madrid pregătește și un nou proiect de lege care urmează să fie prezentat săptămâna viitoare. Acesta va avea ca obiectiv tragerea la răspundere a directorilor și managerilor rețelelor sociale pentru conținutul ilegal și discursul instigator la ură distribuit pe platformele pe care le administrează.

Inițiativa vine în contextul unor dezbateri tot mai intense la nivel european privind rolul marilor companii tehnologice în moderarea conținutului online și protejarea utilizatorilor vulnerabili. Oficialii spanioli susțin că măsurile propuse sunt necesare pentru a crea un cadru digital mai sigur și mai predictibil.

Spania nu este singura țară care analizează sau adoptă politici restrictive privind accesul copiilor la rețelele sociale. În luna decembrie, Australia a devenit primul stat care a decis interzicerea utilizării platformelor de social media de către copiii sub 16 ani.

Această decizie a atras atenția comunității internaționale și este urmărită îndeaproape de alte guverne.

Potrivit informațiilor, măsuri similare sunt analizate și de alte state europene, printre care Marea Britanie și Franța, unde autoritățile discută introducerea unor limite de vârstă și a unor sisteme mai stricte de control parental.

Deocamdată, guvernul spaniol nu a oferit detalii tehnice complete privind modul în care va funcționa verificarea vârstei sau ce sancțiuni vor fi aplicate platformelor care nu respectă noile reguli.

Reprezentanții executivului au precizat însă că dialogul cu actorii din industrie va continua înainte de adoptarea finală a legislației.

Anunțul făcut la Dubai marchează un nou pas în direcția reglementării spațiului digital și reflectă preocupările crescânde ale autorităților cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.