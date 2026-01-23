Piața imobiliară a cunoscut o explozie pe segmentul de lux, în Dubai. Cât costă o vilă de dimeniuni modeste

Piața imobiliară din Dubai a încheiat anul 2025 cu rezultate istorice, confirmându-și poziția de lider global pentru al cincilea an consecutiv. Datele oficiale arată o creștere accelerată atât a valorii tranzacțiilor, cât și a numărului de vânzări, într-un context economic dominat de interesul investitorilor internaționali și de dezvoltări urbane de amploare.

Potrivit informațiilor publicate de Dubai Land Department, valoarea totală a tranzacțiilor imobiliare a ajuns în 2025 la 682,49 miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 186 de miliarde de dolari.

Comparativ, în 2024 valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 522,36 miliarde de dirhami. Creșterea anuală depășește astfel pragul de 30%, un ritm rar întâlnit pe marile piețe imobiliare internaționale.

Evoluția nu s-a limitat la valoarea totală a vânzărilor. Numărul tranzacțiilor finalizate în 2025 a crescut semnificativ, ajungând la 214.912 vânzări, față de 180.860 înregistrate în anul precedent. Avansul este de aproape 19%, ceea ce indică o extindere a pieței atât în segmentul de lux, cât și în cel rezidențial destinat clasei medii și investitorilor orientați spre randamente pe termen lung.

În același timp, tranzacțiile ipotecare au totalizat 179,26 miliarde de dirhami, confirmând rolul important al finanțării bancare în dinamica pieței.

Transferurile de proprietate sub formă de donații și cadouri au depășit, la rândul lor, pragul de 57 de miliarde de dirhami, un indicator al activității intense din zona patrimoniilor private și a investițiilor familiale.

Segmentul premium continuă să fie unul dintre motoarele pieței. În Dubai Islands, una dintre cele mai exclusiviste zone de dezvoltare, vânzările au depășit 1,66 miliarde de dolari doar în prima jumătate a anului 2025. Aceste tranzacții au inclus atât apartamente de lux, cât și 28 de vile, potrivit datelor oficiale.

Prețurile reflectă poziționarea clară în zona high-end a pieței. O vilă de dimensiuni moderate are un preț mediu de aproximativ 4 milioane de dolari. Pentru proprietățile mari, cu șase dormitoare, prețurile pot ajunge până la 12,1 milioane de dolari. Costurile pe metru pătrat se situează între 6.850 și 7.000 de dolari.

Prin comparație, în Palm Jumeirah, una dintre cele mai cunoscute zone rezidențiale de lux din lume, prețurile pe metru pătrat depășesc frecvent intervalul 9.000–12.000 de dolari, consolidând statutul zonei drept etalon al pieței imobiliare de lux din Emiratele Arabe Unite.

Expansiunea imobiliară a Dubaiului este susținută și de proiecte arhitecturale spectaculoase, care contribuie la atractivitatea orașului pentru investitori și turiști. În decembrie 2025 a fost inaugurat Ciel Tower, situat în zona Dubai Marina, o clădire care a devenit oficial cel mai înalt hotel din lume.

Turnul are o înălțime de 377 de metri, iar dimensiunile sale finale au depășit planurile inițiale. Înălțimea clădirii a crescut pe parcursul construcției, în urma ajustărilor aduse proiectului, un detaliu care a fost interpretat de analiști drept un simbol al ambiției și al dinamismului pieței imobiliare locale.

Ciel Tower este considerat nu doar un reper arhitectural, ci și o expresie a cererii continue pentru proiecte premium, în special în zonele centrale și de pe litoralul urban al Dubaiului.

Datele pentru 2025 arată diferențe clare între zonele orașului în funcție de valoarea tranzacțiilor. Business Bay se află pe primul loc în topul zonelor după valoarea totală a vânzărilor, cu tranzacții care au însumat 10,43 miliarde de dolari. Zona este urmată de Jumeirah Village Circle, cu 6,67 miliarde de dolari, și de Al Yalayis 1, unde vânzările au ajuns la 6,47 miliarde de dolari.

Dubai Investment Park Second ocupă următoarea poziție, cu 6,31 miliarde de dolari, în timp ce Palm Jumeirah se situează pe locul cinci, cu tranzacții în valoare de 5,83 miliarde de dolari. Clasamentul este completat de Airport City, zona Burj Khalifa și Meydan, toate cu volume ridicate de vânzări și interes constant din partea investitorilor.

Rezultatele din 2025 confirmă faptul că piața imobiliară din Dubai nu se bazează exclusiv pe cicluri speculative pe termen scurt. Creșterea simultană a volumelor, a valorii tranzacțiilor și a diversității zonelor active indică un model consolidat, susținut de infrastructură, politici fiscale atractive și un cadru legislativ stabil pentru investitori străini.

Dubai își menține poziția de piață imobiliară de referință la nivel global, într-un an în care multe alte centre urbane majore au înregistrat stagnări sau corecții. Evoluția din 2025 sugerează că orașul rămâne un punct central al investițiilor imobiliare internaționale, cu perspective solide și pentru anii următori.