O nouă escrocherie prin SMS. Se pot fura datele bancare

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, un avertisment privind o tentativă de fraudă legată de plata unei presupuse taxe de drum restante. „Ştergeţi mesajul şi blocaţi expeditorul”, a recomandat compania, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate anterior, în această perioadă circulă mesaje care pretind că sunt transmise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi care cer plata urgentă a unei aşa-zise taxe restante.

„Circulă în această perioadă mesaje înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe de drum restante», sub ameninţarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, au transmis oficialii companiei.

Reprezentanţii CNAIR au subliniat că instituţia nu transmite SMS-uri care să conţină linkuri de plată şi nu dispune măsuri precum confiscarea vehiculelor în urma unor notificări transmise prin telefon.

„Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale şi informaţii bancare”, au explicat reprezentanţii companiei. În acest context, şoferii sunt sfătuiţi să nu acceseze linkurile primite şi să nu introducă datele cardului sau alte informaţii personale.

De asemenea, compania precizează că nu utilizează numere de telefon obişnuite sau suspecte pentru a comunica informaţii legate de rovinietă. „CNAIR nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, precum cele întâlnite în astfel de exemple de fraudă”, a mai anunțat CNAIR.

CNAIR recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să le şteargă imediat şi să blocheze expeditorul. Pentru informaţii corecte despre rovinietă, tarife şi modalităţi de plată, şoferii sunt îndemnaţi să consulte doar canalele oficiale ale companiei şi platformele autorizate.

„Ştergeţi mesajul şi blocaţi expeditorul. Pentru informaţii corecte despre rovinietă şi plăţi, consultaţi exclusiv canalele oficiale CNAIR şi platformele autorizate”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei.