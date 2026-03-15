Destinații alternative la Santorini, după ce grecii au introdus restricții pentru turiști

Introducerea unor restricții pentru vizitatori în stațiunea Santorini i-a determinat pe mulți turiști să caute alte destinații de vacanță care să ofere experiențe similare. Astfel, tot mai mulți călători își îndreaptă atenția către alternative la fel de spectaculoase, care păstrează farmecul specific insulelor grecești, informează Metro.

Noua destinație preferată de turiști oferă priveliști spectaculoase, plaje atrăgătoare și o atmosferă autentică, fiind văzută drept o opțiune ideală pentru cei care își doresc o experiență apropiată de cea din Santorini. În plus, mulți vizitatori apreciază faptul că locul este mai puțin aglomerat, ceea ce contribuie la o vacanță mai relaxantă.

Creșterea accelerată a turismului și dezvoltarea imobiliară din ultimii ani au stârnit îngrijorări serioase în Santorini. Primarul Nikos Zorzos a avertizat public că avalanșa de vizitatori și ritmul intens al construcțiilor riscă să afecteze grav echilibrul insulei.

Unul dintre cele mai presante probleme este impactul navelor de croazieră asupra infrastructurii locale. Din acest motiv, autoritățile elene au decis introducerea unei taxe turistice de 20 de euro pentru pasagerii care debarcă în perioada de vârf a verii.

Datele recente arată amploarea fenomenului: în 2023 și 2024, aproximativ 800 de vase de croazieră au ajuns anual în porturile insulei, aducând circa 1,3 milioane de turiști. Mulți dintre aceștia petrec însă doar câteva ore la destinație, aglomerând străduțele înguste fără a contribui semnificativ la economia locală.

În locuri extrem de populare, precum Oia, nivelul de aglomerație devine uneori copleșitor. Localnicii spun că o distanță de doar 600 de metri poate fi parcursă în aproximativ 45 de minute în plin sezon turistic. În aceste condiții, tot mai mulți călători încep să caute destinații alternative, mai puțin cunoscute, inclusiv unele comparate cu anumite zone pitorești din Spania.

Străzile pietruite, clădirile albe și apusurile spectaculoase fac din Santorini o destinație de vis pentru călători. Însă, la sud de Valencia, pe coasta Costa Blanca, se află un loc mai puțin cunoscut, care rezonează cu aceeași magie și anume stațiunea spaniolă Altea.

Orașul, aproape de celebrul Benidorm, este poreclit „Santorini al Spaniei” datorită aleilor sale înguste, întortocheate, clădirilor cu cupole albastre și panoramelor impresionante spre mare. Turiștii pot explora centrul vechi, oprindu-se pentru un cappuccino sau o cafea cu lapte în piață, înainte de a descoperi frumusețea regiunii înconjurătoare.

Străzile fermecătoare ale Alteei sunt animate de case albe, buticuri cochete și bougainvillea vibrantă, oferind o atmosferă romantică și primitoare. Urcând spre orașul vechi, vizitatorii se bucură de priveliști asemănătoare celor din Santorini, cu apusuri de soare care încântă orice fotograf.

Un punct de atracție de neratat este Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, cu cupola sa albastră care amintește de celebra biserică Anastasi din Oia. Ridicată între 1900 și 1910, biserica este accesibilă gratuit și impresionează prin fresce moderniste și detalii baroce elegante. Așadar, Altea oferă numeroase locuri pitorești pentru relaxare, completând perfect experiența unei escapade în stil Santorini, dar cu farmecul autentic al Spaniei.

Playa de la Roda, cea mai apropiată de centrul orașului Altea, se remarcă prin pietrișul său fin și promenada vibrantă, plină de viață. Aceasta devine destinația ideală în timpul verii, când temperaturile ating maxime medii de 31°C în august, iar marea 25°C.

Pentru cei care preferă să evite aglomerația, vizitele în extrasezon sunt recomandate: în aprilie temperaturile urcă până la 21°C, iar în octombrie ajung la 24°C, oferind o experiență mai liniștită.

Altea oferă și alte atracții care merită explorate. De exemplu, Portal Viejo oferă panorame impresionante asupra orașului și a mării, iar Casa Cervantes, un conac din secolul al XVI-lea, găzduiește frecvent expoziții și evenimente culturale.

În afara orașului, pasionații de drumeții pot descoperi traseele montane șerpuitoare ale Sierra de Bernia. Iar pentru o escapadă în natură, bazinele limpezi ale Cascadelor Algar oferă un contrast relaxant cu agitația urbană, fiind perfecte pentru un picnic sau o baie răcoritoare.

Zona Altea este renumită pentru preparatele pe bază de orez, precum paella tradițională, arròs amb fessols (orez cu fasole) și arròs amb ceba (orez cu ceapă). O specialitate locală este cocas a la llumà, un aluat acoperit, de regulă, cu cârnați și legume, ce reflectă tradiția culinară autentică a orașului.

Chiar dacă Altea rămâne o destinație mai puțin cunoscută, ea a câștigat popularitate discretă pe rețelele de socializare. Vizitatorii se declară încântați: „Frumoasa Altea. Locul meu preferat de vizitat”, „Îmi place absolut acest loc. Atât de pitoresc” sau „Am fost acolo, un loc atât de frumos și relaxant”.

Cu plaje primitoare, priveliști spectaculoase și preparate locale savuroase, Altea se dovedește a fi un colț de rai ascuns pe coasta spaniolă, care merită explorat în această vară ținând cont că sunt tot mai multe restricții în anumite destinații celebre din cauza conflictului din Iran.