Patru opțiuni de vacanțe exotice care pot rivaliza cu Dubaiul

Pentru mulți turiști, Dubaiul reprezintă simbolul vacanțelor luxoase, al clădirilor spectaculoase și al experiențelor exclusiviste. Totuși, costurile unei astfel de călătorii pot fi destul de ridicate, motiv pentru care tot mai mulți călători caută alternative care să ofere peisaje impresionante, activități interesante și servicii de calitate, dar la prețuri mai accesibile, potrivit Express.

Există mai multe destinații din lume care pot oferi o experiență comparabilă, fie că este vorba despre arhitectură modernă, plaje spectaculoase sau viață de noapte animată. În plus, în multe dintre aceste locuri costurile pentru cazare, mâncare și activități sunt semnificativ mai mici decât în celebrul oraș din Emiratele Arabe Unite.

Anul trecut, Dubaiul era considerat unul dintre cele mai sigure orașe din lume, fapt care a atras un număr mare de turiști. Mulți dintre aceștia nu au venit doar pentru vacanțe, ci au ales chiar să se stabilească permanent în metropola din Emiratele Arabe Unite.

Situația s-a schimbat însă în prezent. Orașul este nesigur din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar atacuri cu drone și rachete au lovit zone ale metropolei, vizând inclusiv hoteluri de lux și infrastructura aeroportuară.

În acest context, turiștii care își doresc în continuare o vacanță însorită, dar fără riscurile asociate regiunii, pot lua în calcul alte destinații la fel de spectaculoase și mult mai ieftine.

Agadir, orașul de vacanță de pe coasta atlantică a Marocului, s‑a impus ca una dintre destinațiile preferate pentru iubitorii de soare, plajă și relaxare. Situat în regiunea Souss‑Massa, orașul se bucură de o lungă fâșie de nisip fin ce se întinde pe aproximativ 10 km, ceea ce îi conferă un climat blând și atractiv atât pentru vacanțe de vară.

Reconstruit în urma cutremurului din 1960, Agadir se distinge de alte destinații marocane prin atmosfera sa modernă, bulevarde largi, hoteluri contemporane și o infrastructură turistică dezvoltată, orientată spre confortul vizitatorilor.

Pe lângă plajă și băile în Atlantic, turiștii găsesc în Agadir o varietate de activități: de la sporturi nautice și lecții de surfing până la golf pe terenuri bine întreținute, plimbări cu caii sau excursii cu caiacul. Marina orașului, cu restaurante și cafenele elegante, este un alt punct de atracție pentru cei care doresc să îmbine relaxarea cu divertismentul.

Regiunea din jurul Agadir oferă și atracții naturale impresionante. Parcul Național Souss‑Massa, cu dune, plaje și peisaje variate, este o alegere excelentă pentru cei interesați de natură și observarea speciilor de păsări, iar împrejurimile, precum paradisul verde al Paradise Valley, invită la drumeții și aventuri în aer liber.

În ultimii ani, Agadir a înregistrat un boom turistic, consolidându‑și poziția ca destinație principală de vacanță în Maroc, pe lângă orașe faimoase precum Marrakech.

Situată în partea nord‑vestică a arhipelagului Insulelor Canare, La Palma se distinge prin peisajele sale spectaculoase. Relieful vulcanic definește peisajele La Palma: cratere adânci, lanțul montan Cumbre Vieja și vaste câmpuri de lavă fosilă oferă un tablou natural unic, ideal pentru drumeții și explorări geologice.

Parcul Național Caldera de Taburiente atrage iubitorii de natură cu traseele sale variate și cascadele ce străbat văile abrupte. Pe lângă drumeții, La Palma este faimoasă pentru cerul său limpede și lipsit de poluare, ceea ce o transformă într‑una dintre cele mai importante destinații de astronomie turistică din lume. Observatorul de la Roque de los Muchachos și punctele de observare amenajate atrag pasionații de stele, oferind experiențe memorabile sub bolta cerului nocturn.

Coasta insulei oferă plaje cu nisip negru vulcanic și golfuri sălbatice, precum Playa de Puerto Naos sau Playa de Nogales, iar piscinele naturale formate în stânci, cum ar fi Charco Azul, sunt ideale pentru o baie relaxantă.

Transportul către insulă se realizează prin zboruri directe din Spania continentală sau prin feriboturi din insulele vecine, iar infrastructura turistică pune la dispoziție hoteluri mici, pensiuni rurale și opțiuni de cazare prietenoase cu mediul, departe de aglomerația orașelor turistice tradiționale.

Madeira, arhipelagul pitoresc situat în mijlocul Oceanului Atlantic, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Recunoscută drept una dintre cele mai bune destinații insulare din lume, Madeira atrage turiști dornici să descopere marea, muntele și cultura, toate într-un exotic fără a părăsi bătrânul continent.

Climatul insulei este unul dintre principalele sale atuuri: temperaturile sunt plăcute pe tot parcursul anului, cu veri calde și ierni blânde, ceea ce o face potrivită pentru vacanţe în orice sezon.

Pentru iubitorii de natură, Madeira oferă o rețea impresionantă de trasee de drumeție cunoscute sub numele de „levadas” și poteci istorice care străbat păduri, văi și stânci spectaculoase. Pe lângă acestea, vizitatorii pot explora pădurea de laurisilvă, o zonă inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO sau se pot bucura de piscine naturale formate în bazaltul vulcanic.

Capitala Funchal, un punct de plecare ideal în explorarea insulei, îmbină elemente de istorie, gastronomie și viaţă urbană vibrantă. Orașul găzduiește piețe tradiționale, muzee, grădini subtropicale și o varietate de evenimente culturale pe tot parcursul anului. Gastronomia locală reflectă influențele atlantice și portugheze, oferind preparate din pește proaspăt, fructe exotice și vinuri renumite.

Pe lângă frumusețile naturale, Madeira este cunoscută și pentru evenimentele sale colorate: carnavalul plin de energie, festivalurile florilor și spectacolele de artificii sunt doar câteva dintre motivele pentru care turiști din întreaga lume aleg această destinație.

Accesul pe insulă se face în general cu avionul, aterizând la aeroportul din Funchal, iar deplasarea în interior se poate realiza cu mașina închiriată, autobuzul urban sau turistic. Madeira este, de asemenea, o poartă de intrare către insula vecină, Porto Santo, cunoscută pentru plajele sale cu nisip auriu și atmosfera relaxată.

Antigua este un paradis pentru iubitorii de soare, mare și istorie. Insula oferă o varietate uluitoare de țărmuri cu nisip alb și ape turcoaz care atrag vizitatori din întreaga lume.

Pe lângă frumusețea naturală, Antigua ascunde și o moștenire istorică bogată. În English Harbour se află Nelson’s Dockyard, un sit inclus în patrimoniul UNESCO, fostă bază navală georgiană restaurată ce combină arhitectura colonială cu porturile vibrante pline de iahturi și galerii.

Peisajele nu se opresc aici. Punctele panoramice, cum ar fi Shirley Heights Lookout, oferă vederi spectaculoase asupra portului și întregii coaste, iar la apus locul devine loc de întâlnire cu muzică live și gastronomie locală.

Capitala St. John’s îmbină viața urbană cu atracțiile culturale: piețe pline de culoare, catedrale istorice și zone comerciale ca Redcliffe Quay, unde trecutul colonial se întâlnește cu restaurante, cafenele și buticuri moderne.

Antigua este și uun lpc special pentru cei pasionați de activități marine. Apele limpezi sunt perfecte pentru snorkeling, scufundări și înot, iar o excursie la Stingray City sau explorarea recifelor din jurul insulei rămân experiențe memorabile pentru turiști.