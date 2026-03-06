Conflictul din Orientul Mijlociu zdruncină piața imobiliară din Dubai. Cererea pentru apartamente, tot mai scăzută

Boomul imobiliar din Emiratele Arabe Unite, care a transformat Dubai și Abu Dhabi în destinații atractive pentru investitorii internaționali, se confruntă cu primul test major. Atacurile cu rachete lansate de Iran asupra unor infrastructuri din regiune au zdruncinat imaginea de „refugiu sigur” a Golfului și au stârnit îngrijorări în rândul cumpărătorilor și investitorilor, potrivit Reuters.

Loviturile asupra aeroporturilor, porturilor și zonelor rezidențiale au afectat percepția de stabilitate a regiunii, iar cererea pentru locuințe începe să încetinească.

În ultimii ani, dezvoltatorii imobiliari au vândut rapid proiecte „off-plan”, adică proprietăți încă nefinalizate. În 2025, aproximativ 65% dintre tranzacțiile din Dubai au fost astfel de locuințe.

Semnele de îngrijorare se văd și pe bursă. Acțiunile marilor dezvoltatori imobiliari, precum Aldar Properties din Abu Dhabi și Emaar Properties din Dubai, au scăzut cu aproximativ 5% într-o singură zi. În același timp, piața obligațiunilor, o sursă importantă de finanțare, s-a blocat temporar, iar costurile de finanțare au început să crească.

Nu toți dezvoltatorii văd situația la fel de dramatic. Ziad El Chaar, directorul companiei Dar Global, susține că astfel de episoade de tensiune sunt de obicei temporare și că fundamentele economice ale țărilor din Golf rămân solide. Cu toate acestea, alți specialiști observă deja efecte: un bancher din sectorul imobiliar a declarat că firma sa a amânat o majorare de capital pentru proiecte din Emiratele Arabe Unite, din cauza reticenței investitorilor.

Piața imobiliară a Emiratelor se bazează în mare parte pe capital străin, iar proiecte gigantice precum insulele artificiale Palm Jumeirah și Palm Jebel Ali simbolizează ambițiile de dezvoltare ale regiunii. După pandemie, piața a accelerat puternic, susținută de regimul fiscal favorabil, vize mai flexibile și reforme economice menite să atragă investitori.

Creșterea cererii s-a reflectat și în prețuri: în Dubai, acestea au urcat cu aproximativ 60% între 2022 și începutul lui 2025, iar în Abu Dhabi avansul a fost de peste 30%. Populația Emiratelor a depășit în 2025 pragul de 11 milioane de locuitori, iar aproape 90% dintre aceștia sunt străini.

Analiștii atrag atenția că viitorul pieței depinde de reacția investitorilor străini la tensiunile din regiune. În același timp, numărul mare de proiecte noi ar putea pune presiune pe piață: între 300.000 și 400.000 de locuințe ar putea fi finalizate în Dubai până în 2028, iar ritmul de creștere al populației s-ar putea să nu fie suficient pentru a absorbi oferta.

Investițiile în Dubai au avut ecou și în România, unde influenceri, vedete și antreprenori au promovat achizițiile de locuințe în Emirate, iar unii au devenit proprietari de apartamente sau vile în oraș.

Adelina Varșandan, reprezentantă a unei agenții imobiliare care se ocupă cu vânzarea și cumpărarea de apartamente, a declarat pentru EVZ că, în ciuda tensiunilor recente din Orientul Mijlociu și a scăderii interesului unor investitori, prețurile locuințelor nu au înregistrat modificări semnificative.

„Cei care au investit nu au motive de îngrijorare și nu cred că vor avea nici pe viitor, având în vedere modul în care este gestionată situația în Dubai. Românii care au investiții acolo se gândesc la ce s-ar putea întâmpla, însă atât. Practic, niciun preț nu a crescut. Putem vorbi de o stagnare la acest capitol”, ne-a spus Adelina Varșandan.