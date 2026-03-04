Ce se întâmplă cu apartamentele românilor în Dubai. Prețurile pornesc de la 250.000 de euro

Ultimele tensiuni geopolitice din regiunea Golfului au ridicat întrebări printre investitorii care au achiziționat proprietăți în Dubai. Pe lângă vedetele care au făcut acest pas, mulți români au ales să cumpere un apartament în această regiune a lunii.

În ciuda incertitudinilor generate de conflict, românii nu se arată dispuși să renunțe la proprietăți și să le scoată rapid la vânzare. Adelina Varșandan, reprezentanta unei agenții care se ocupă cu astfel de tranzacții, a declarat pentru EVZ că prețurile apartamentelor au rămas la fel.

Piața imobiliară din Dubai a atras investitori din întreaga lume, iar românii nu s-au dat înapoi. Mulți dintre cei cu resurse financiare considerabile au cumpărat apartamente, atrași de promisiunea unor investiții rentabile.

Deși unii economiști avertizează că tensiunile recente vor avea un impact major asupra sectorului, cei care vând proprietăți în regiune au o altă perspectivă.

„Cei care au investit nu au motive de îngrijorare și nu cred că vor avea nici pe viitor, având în vedere modul în care este gestionată situația în Dubai. Românii care au investiții acolo se gândesc la ce s-ar putea întâmpla, însă atât. Practic, niciun preț nu a crescut. Putem vorbi de o stagnare la acest capitol”, ne-a spus Adelina Varșandan.

Totuși, cei din domeniu susțin că urmează o perioadă de incertitudine, în care investitorii vor analiza cu atenție situația și vor decide dacă merită să facă noi achiziții. Consultantul a subliniat că până acum nu a întâlnit niciun proprietar dispus să renunțe la apartamentele deținute în Dubai, iar zvonurile privind vânzările masive sunt exagerate.

„Noi ne așteptăm la o perioadă mai incertă, în care oamenii vor sta și se vor gândi la ceea ce se întâmplă și dacă merită să investească, însă ulterior lucrurile vor reveni la normal. Nu am întâlnit pe nimeni care să își dorească să renunțe la proprietatea de acolo. Astea sunt exagerări”, a mai spus Adelina Varșandan.

Potrivit consultantului, apartamentele din Dubai sunt vândute la prețuri comparabile cu cele ale locuințelor din Pipera.

„Prețurile pornesc de la 250.000 de euro”, a mai spus ea.

Printre vedetele care au ales să investească în imobiliare în Dubai se numără Cristi Borcea, Adi de la Vâlcea, Cătălin Botezatu, Marina Almășan, Larisa Udilă, Armin Nicoară, Andreea Bostănică. În trecut, Bianca Drăgușanu a declarat că ia în calcul o astfel de investiție.

Marina Almășan a povestit că fiul ei locuiește în Dubai și se confruntă cu momente de tensiune. Victoraș Socaciu plătește lunar o rată de 2.000 de euro pentru apartamentul cu două camere pe care și l-a achiziționat, muncind intens pentru a-și asigura locuința.

„Zăngăne geamurile unei locuințe, pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, eu am oferit doar susținerea mea”, a scris Marina Almășan pe o rețea de socializare.

Designerul Cătălin Botezatu deține un apartament situat la etajul 54 al unui zgârie-nori, cu vedere atât spre ocean, cât și spre oraș. Locuința sa dispune de un living spațios, dormitoare generoase, baie mare, dressing și o grădină tropicală cu piscine artificiale, săli de evenimente și magazine, creând un adevărat univers privat la înălțime.

Anul trecut, Claudia Puican și Armin Nicoară au prezentat pe rețelele sociale apartamentul lor de lux, arătând sufrageria, dormitorul, baia, balconul care se întinde pe toată suprafața apartamentului și facilitățile comune, precum piscină, sală de fitness, spațiu de joacă pentru copii și acces la o plajă publică din apropiere.