Poliția din Dubai avertizează: Nu postați fotografii cu infrastructura critică

Viața în Dubai a revenit aproape la normal, chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă autoritățile continuă să transmită avertismente cetățenilor privind securitatea infrastructurii critice potrivit Gulf Today.

Poliția din Dubai a subliniat că fotografierea anumitor obiective poate expune informații sensibile și afectează siguranța națională. „O simplă fotografie poate conține date confidențiale. Protejarea infrastructurii critice este o responsabilitate națională, esențială pentru securitatea comunității”, se arată în comunicatul poliției.

În ciuda restricțiilor de securitate, hotelurile, centrele comerciale și băncile funcționează fără probleme. Dezvoltatorul Emaar Properties a precizat că operațiunile în unitățile sale continuă normal.

Și băncile din Emiratele Arabe Unite mențin serviciile complete. Banca Comercială din Dubai a anunțat că toate sucursalele, platformele digitale și sistemele de interacțiune cu clienții funcționează fără întreruperi.

„Toate serviciile bancare, digitale și la distanță, rămân operaționale. Acest lucru este susținut de un cadru solid de continuitate a activității, rezerve de lichiditate stabile și practici prudente de gestionare a riscurilor”, a precizat banca.

De asemenea, serviciile de telecomunicații funcționează în mod normal, fără întreruperi ale rețelelor mobile sau fixe. Compania PJSC Integrated Telecommunications a confirmat că infrastructura sa de rețea, sistemele centrale și canalele de comunicare cu clienții sunt complet operaționale.

În schimb, spațiul aerian al Emiratelor rămâne restricționat. Qatar Airways a anunțat că zborurile companiei către și dinspre Emirate continuă să fie suspendate temporar, invocând măsuri de siguranță și evoluțiile regionale. Compania a precizat că restricțiile vor rămâne în vigoare până la noi notificări, pentru a proteja siguranța pasagerilor și a echipajelor.