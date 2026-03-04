International

Poliția din Dubai avertizează: Nu postați fotografii cu infrastructura critică

Poliția din Dubai avertizează: Nu postați fotografii cu infrastructura criticăDubai. Sursă foto: Facebook
Viața în Dubai a revenit aproape la normal, chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă autoritățile continuă să transmită avertismente cetățenilor privind securitatea infrastructurii critice potrivit Gulf Today.

Avertismentul poliției din Dubai

Poliția din Dubai a subliniat că fotografierea anumitor obiective poate expune informații sensibile și afectează siguranța națională. „O simplă fotografie poate conține date confidențiale. Protejarea infrastructurii critice este o responsabilitate națională, esențială pentru securitatea comunității”, se arată în comunicatul poliției.

Explozie Dubai

Explozie Dubai / sursa foto: captură video

În ciuda restricțiilor de securitate, hotelurile, centrele comerciale și băncile funcționează fără probleme. Dezvoltatorul Emaar Properties a precizat că operațiunile în unitățile sale continuă normal.

„Orașul demonstrează reziliență, susținut de o conducere eficientă și un mediu de afaceri dinamic. Ne concentrăm pe execuție disciplinată, excelență operațională și crearea de valoare durabilă pentru clienți și acționari”, a spus Mohamed Alabbar, fondatorul companiei.

Băncile din EAU funcționează

Și băncile din Emiratele Arabe Unite mențin serviciile complete. Banca Comercială din Dubai a anunțat că toate sucursalele, platformele digitale și sistemele de interacțiune cu clienții funcționează fără întreruperi.

„Toate serviciile bancare, digitale și la distanță, rămân operaționale. Acest lucru este susținut de un cadru solid de continuitate a activității, rezerve de lichiditate stabile și practici prudente de gestionare a riscurilor”, a precizat banca.

Avion

Avion. Sursă foto: Pixabay

De asemenea, serviciile de telecomunicații funcționează în mod normal, fără întreruperi ale rețelelor mobile sau fixe. Compania PJSC Integrated Telecommunications a confirmat că infrastructura sa de rețea, sistemele centrale și canalele de comunicare cu clienții sunt complet operaționale.

Spațiul aerian, restricționat

În schimb, spațiul aerian al Emiratelor rămâne restricționat. Qatar Airways a anunțat că zborurile companiei către și dinspre Emirate continuă să fie suspendate temporar, invocând măsuri de siguranță și evoluțiile regionale. Compania a precizat că restricțiile vor rămâne în vigoare până la noi notificări, pentru a proteja siguranța pasagerilor și a echipajelor.

