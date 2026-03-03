Topul țărilor sigure, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și Ucraina. Lista actualizată

Într-un context internațional marcat de tensiuni crescânde în Orientul Mijlociu și Ucraina, mulți oameni caută să identifice locuri sigure unde riscurile asociate războiului sunt minime. Specialiștii în securitate globală și geopolitică recomandă anumite state datorită stabilității politice, poziției geografice și capacității de a gestiona crizele internaționale, informează Express.

În urma unui val major de tensiuni în Orientul Mijlociu, preocupările legate de un posibil al Treilea Război Mondial au crescut semnificativ. Sâmbătă dimineață, forțele americane și israeliene au efectuat un atac „preventiv” asupra Iranului, motivat de suspiciuni privind dezvoltarea armelor nucleare de către guvernul de la Teheran.

Donald Trump a anunțat că „operațiuni de luptă majore” sunt în desfășurare și a îndemnat populația iraniană să conteste conducerea actuală, sugerând o dorință de schimbare de regim.

Din partea Israelului, oficialii au afirmat că „mai multe figuri importante” din conducerea iraniană au fost vizate, însă aceste informații nu au fost confirmate independent. În replică,Iranul a lansat rachete asupra unor ținte din Israel și alte state din regiune, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

Keir Starmer a declarat că aeronavele britanice din regiune operează „în cadrul unor misiuni defensive coordonate pentru protejarea oamenilor, intereselor și aliaților noștri”, condamnând totodată represaliile Iranului. Iar Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a declanșat deja o criză globală care ar putea degenera într-un al Treilea Război Mondial.

În acest context, multă lume ar dori să afle care sunt statele cele mai stabile și pașnice, care să ofere siguranță cetățenilor în fața tensiunilor globale tot mai mari. Iar într-o lume tot mai tensionată, întrebarea „care țări oferă cel mai sigur refugiu în caz de război?” devine din ce în ce mai actuală.

Publicația Express a analizat cel mai recent Indice Global al Păcii (GPI) pentru 2025 pentru a identifica națiunile considerate cele mai pașnice și, implicit, potențiale refugii sigure.

GPI acoperă aproape întreaga populație a lumii, 99,7%, și e construit pe baza a 23 de indicatori calitativi și cantitativi din surse recunoscute internațional. Indicele evaluează pacea în trei dimensiuni: siguranța și securitatea socială, amploarea conflictelor interne și internaționale și nivelul de militarizare.

Pe primul loc în clasamentul GPI se află Islanda. Insula nordică nu a fost niciodată implicată într-un război major și beneficiază de izolare geografică, un avantaj în eventualitatea unui conflict global. Deși nu deține armată, Islanda este membră NATO, ceea ce implică protecție colectivă conform Articolului 5 al alianței. În practică, însă, țara rămâne puțin probabilă ca țintă militară datorită lipsei unei amprente strategice.

Irlanda: Pe locul doi se situează Irlanda, cunoscută pentru politica sa de neutralitate militară. Țara dispune de o forță de apărare modestă, dar poziția sa neutră și stabilitatea socială o fac o opțiune sigură în context internațional tensionat.

Noua Zeelandă ocupă locul trei în clasament. Situată în sud-vestul Pacificului, țara este relativ izolată de marile arii de conflict și dispune de o armată funcțională, dar considerată mai mult preventivă. Datorită distanței față de principalele zone geopolitice tensionate, Noua Zeelandă ar putea oferi unul dintre cele mai sigure adăposturi într-un scenariu de amploare globală.

Top 10 al GPI include și Austria, Singapore, Finlanda, Danemarca și Elveția, țară recunoscută pentru tradiția sa neutră și stabilitatea socială.

Potrivit celui mai recent Indice Global al Păcii (GPI), realizat de grupul de experți de la Institute for Economics & Peace, avertizează că pacea globală este în declin constant.

Potrivit raportului, indicatorii-cheie sugerează riscuri de conflicte majore mai mari decât oricând după al Doilea Război Mondial, iar nivelul global de pace este cel mai scăzut de la lansarea indicelui, în 2007.