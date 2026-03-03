Ambasadorul Israelului la București: Amenințarea nucleară iraniană trebuie oprită

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a amplificat semnificativ în a treia zi, pe fondul unei serii de operațiuni militare desfășurate de Israel și Statele Unite împotriva unor obiective strategice din Iran, potrivitTVR Info.

La rândul său, regimul de la Teheran a ripostat cu atacuri asupra Israelului și a unor state din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, crescând tensiunile într-o regiune deja fragilă din punct de vedere geopolitic.

E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România, a explicat la emisiunea Prim Plan de pe TVR Info că operațiunile militare desfășurate de armata israeliană sunt parte dintr-o strategie preventivă menită să protejeze securitatea statului israelian și a cetățenilor săi.

În declarațiile sale, Ben Dor a amintit că, deși Israelul a efectuat anul trecut atacuri asupra unor instalații nucleare și rachete balistice din Iran, regimul de la Teheran a continuat să dezvolte programele sale militare și să emită amenințări împotriva Israelului și Statelor Unite.

„Acum 8 luni am făcut o altă operațiune militară în Iran. Am neutralizat niște instalații nucleare, niște instalații de rachete balistice. Dar este evident că regimul iranian a insistat să continue cu același program militar nuclear. Au continuat să dezvolte rachete balistice și să strige că vor anihila Israel, America”, a explicat ambasadorul.

Oficialul israelian a subliniat că decizia de a interveni acum a fost luată pentru a împiedica escaladarea amenințării pe termen lung.

„Vrem eliminarea acestei amenințări asupra noastră pe termen lung. Nu îi vom permite să dețină armament nuclear militar care va fi folosit împotriva noastră și nu îi vom permite să sprijine organizații teroriste ca Hamas, Hezbollah și Houthis”, a afirmat Ben Dor, evidențiind și un argument moral: regimul iranian a pierdut legitimitatea după uciderea a peste 32.000 de cetățeni iranieni care cereau libertate și democrație.

Escaladarea conflictului are deja efecte directe asupra populației civile. În Israel au fost raportate cel puțin zece victime, iar autoritățile continuă să monitorizeze atent situația. În paralel, statele din regiune și-au intensificat măsurile de securitate, iar comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluțiile militare, temându-se de o extindere a conflictului.

Analistul de securitate regională, Dr. Alin Popescu, a explicat că această situație este rezultatul unui ciclu de provocări militare și represalii care durează de decenii.

„Iranul și Israelul se află într-o tensiune permanentă, iar orice operațiune preventivă declanșează o reacție rapidă. În plus, implicarea altor state din Golf crește riscul ca acest conflict să devină regional, afectând și securitatea maritimă, aprovizionarea cu energie și comerțul global”.

Experții subliniază că menținerea controlului spațiului aerian și a infrastructurii logistice devine esențială pentru evacuarea cetățenilor străini și pentru protejarea personalului diplomatic. În ultimele zile,

Riadul a devenit un hub principal pentru persoanele cu resurse financiare mari și managerii blocați în Emiratele Arabe Unite și alte state din Golf, capitalele alternative fiind afectate de restricții severe sau atacuri directe.

În acest context, ambasadorul Ben Dor a reiterat angajamentul Israelului: „Dacă avem nevoie să coborâm în adăposturi în fiecare 10 minute, facem asta. Dacă știm că vor fi victime, știm. Dar nu vrem să trăim sub amenințarea permanentă ca aceasta. Pe termen lung, vrem să garantăm existența noastră.”