Reacția NATO la acțiunea militară a SUA și a Israelului contra Iranului: Nu există niciun plan

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat luni operațiunile militare desfășurate de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului, însă a anunțat că organizația va sta departe de conflict.

Rutte a afirmat, totodată, că acțiunile militare contribuie la reducerea capacității Teheranului de a dezvolta arme nucleare și rachete balistice.

“Este foarte important ceea ce fac Statele Unite ale Americii aici, împreună cu Israel, deoarece reduc, limitează capacitatea Iran de a se dota cu arme nucleare și rachete balistice”, a spus secretarul general al NATO.

În același timp, Mark Rutte a clarificat și poziția NATO. Potrivit acestuia, alianța nu intenționează să fie implicată direct în conflict.

“Nu există absolut niciun plan ca NATO să fie atrasă în acest conflict sau să facă parte din el”, a subliniat oficialul.

El a adăugat că, totuși, anumite state membre pot decide să sprijine individual acțiunile SUA și Israel, în funcție de capacitățile și deciziile naționale ale fiecăruia.

Războiul din Orientul Mijlociu, declanșat de atacul comun al SUA și Israelului asupra Iranului, s-a extins dramatic luni, cu victime și distrugeri raportate în cel puțin nouă țări în mai puțin de 10 ore.

Avioanele de război israeliene și americane au lansat un nou val de lovituri asupra Iranului, unde Societatea Creței Roșii Iraniene a anunțat că peste 500 de persoane au fost ucise de la începutul conflictului. Israelul a lansat, de asemenea, un val intens de atacuri asupra Libanului, după ce Hezbollah a lovit nordul Israelului în semn de răzbunare pentru atacul israelian de sâmbătă, care a ucis liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei.