International

Iran amenință SUA și Israel: Ne-am pregătit pentru un război îndelungat

Comentează știrea
Iran amenință SUA și Israel: Ne-am pregătit pentru un război îndelungatAli Larijani. Sursa foto: X/Ali Larijani
Din cuprinsul articolului

Ali Larijani, șeful securității naționale din Iran, a declarat luni că țara „s-a pregătit pentru un război îndelungat”, în contextul atacurilor comune SUA-Israel din weekend. „Ne vom apăra cu înverșunare pe noi înșine și civilizația noastră veche de 6.000 de ani, indiferent de costuri, și îi vom face pe dușmani să regrete calculele lor greșite”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Șeful securității iraniene: Iranul nu a început acest război

Ali Larijani, șeful securității iraniene, a transmis luni, într-o postare pe X, că Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”, pe fondul bombardamentelor americane și israeliene din weekend, care au declanșat un val de violențe în regiune.

„La fel ca în ultimii 300 de ani, Iranul nu a început acest război, iar bravele noastre forțe armate nu au lansat niciun atac, cu excepția celor defensive. Ne vom apăra cu înverșunare pe noi înșine și civilizația noastră veche de 6.000 de ani, indiferent de costuri, și îi vom face pe dușmani să regrete calculele lor greșite”, a scris acesta.

Mesajul publicat pe X este însoțit de descrierea: „Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război îndelungat”.

Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună
Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună
Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane
Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane

Larijani: Nu vom negocia cu SUA

Tot într-un mesaj publicat pe platforma X, Larijani a declarat că Iranul nu va negocia cu SUA, acuzând, de asemenea, administrația Trump că a „aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii” și că este acum „îngrijorat de noile pierderi în rândul forțelor americane”, potrivit CNBC.

Declarația a venit după ce postul Al Jazeera, citând surse din Wall Street Journal, a relatat că Larijani ar fi inițiat contacte pentru reluarea discuțiilor cu Washingtonul.

Sute de persoane și-au pierdut viața

Declarația lui Larijani a venit după atacurile lansate de Statele Unite și Israel, care l-au ucis sâmbătă pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

În replică, Teheranul a atacat baze aeriene americane. Potrivit CNN, sute de persoane și-au pierdut viața, dintre care cel puțin 500 numai în Iran, conform datelor Societății Semilunii Roșii.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:50 - Sondaj cu rezultat surprinzător. Moldovenii au cea mai mare încredere în dictatori
18:42 - Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...
18:35 - Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună
18:27 - Iran amenință SUA și Israel: Ne-am pregătit pentru un război îndelungat
18:13 - Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane
18:01 - Baza de la Deveselu este în stare de alertă. Rusia refuză să se implice în războiul din Orientul Mijlociu. Live text

HAI România!

Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor reze...
Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran
Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran

Proiecte speciale