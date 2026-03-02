Iran amenință SUA și Israel: Ne-am pregătit pentru un război îndelungat

Ali Larijani, șeful securității naționale din Iran, a declarat luni că țara „s-a pregătit pentru un război îndelungat”, în contextul atacurilor comune SUA-Israel din weekend. „Ne vom apăra cu înverșunare pe noi înșine și civilizația noastră veche de 6.000 de ani, indiferent de costuri, și îi vom face pe dușmani să regrete calculele lor greșite”, a scris acesta, într-o postare pe X.

„La fel ca în ultimii 300 de ani, Iranul nu a început acest război, iar bravele noastre forțe armate nu au lansat niciun atac, cu excepția celor defensive. Ne vom apăra cu înverșunare pe noi înșine și civilizația noastră veche de 6.000 de ani, indiferent de costuri, și îi vom face pe dușmani să regrete calculele lor greșite”, a scris acesta.

Mesajul publicat pe X este însoțit de descrierea: „Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război îndelungat”.

Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Tot într-un mesaj publicat pe platforma X, Larijani a declarat că Iranul nu va negocia cu SUA, acuzând, de asemenea, administrația Trump că a „aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii” și că este acum „îngrijorat de noile pierderi în rândul forțelor americane”, potrivit CNBC.

Declarația a venit după ce postul Al Jazeera, citând surse din Wall Street Journal, a relatat că Larijani ar fi inițiat contacte pentru reluarea discuțiilor cu Washingtonul.

Declarația lui Larijani a venit după atacurile lansate de Statele Unite și Israel, care l-au ucis sâmbătă pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

În replică, Teheranul a atacat baze aeriene americane. Potrivit CNN, sute de persoane și-au pierdut viața, dintre care cel puțin 500 numai în Iran, conform datelor Societății Semilunii Roșii.