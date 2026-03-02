Tel Aviv, sub asediu. 48 de ore de atacuri cu rachete și stare de urgență în Israel

Ultimele 48 de ore au adus o escaladare majoră a tensiunilor în Orientul Mijlociu, după operațiunea militară denumită „Operation Epic Fury” și atacurile americano-israeliene asupra unor ținte din Iran. În Tel Aviv, sirenele de alarmă au răsunat în mod repetat, în contextul unor atacuri cu rachete și drone lansate de Iran, potrivit Fox News..

Un analist israelian de securitate a descris situația drept una fără precedent pentru oraș.

Kobi Michael, cercetător principal la Institute for National Security Studies și la Misgav Institute, a declarat că atmosfera din Tel Aviv este diferită față de episoadele anterioare de conflict.

El a precizat că, asemenea multor israelieni, și-a petrecut ore întregi în camere securizate din cauza tirurilor repetate de rachete. „Suntem foarte experimentați în acest sens”, a afirmat Michael.

Referindu-se la declarațiile președintelui american privind continuarea operațiunilor militare „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”, analistul a adăugat: „Dar toate acestea necesită timp și determinare și sper că Trump le va avea pe amândouă.”

Totodată, el a subliniat rolul decisiv al liderului american în actualul context: „Trump este singurul care poate produce schimbarea — iar acea schimbare va avea impact asupra întregii regiuni și asupra ordinii internaționale pentru anii care vor urma.”

Potrivit informațiilor publicate de The Associated Press, atacurile cu rachete și drone lansate de Iran au provocat moartea a aproximativ 11 civili israelieni și rănirea altor zeci, în represalii față de loviturile americano-israeliene asupra Iranului.

În Tel Aviv, fragmentele provenite din interceptările sistemului de apărare antirachetă Iron Dome au avariat cel puțin 40 de clădiri. Autoritățile au confirmat cel puțin un deces în zonă, cauzat de căderea resturilor.

Ambasada Filipinelor în Israel a confirmat, de asemenea, moartea unui cetățean filipinez în urma unui atac cu rachetă care a lovit orașul sâmbătă.

Descriind rutina impusă de alertele aeriene, Michael a explicat: „Intrăm în adăpost imediat ce auzim sirena și rămânem acolo până când Comandamentul Frontului Intern anunță că putem ieși.”

THIS IS TEL AVIV. THANK YOU IRAN! pic.twitter.com/9ajNuN6r7H — Daily Iran News (@DailyIranNews) March 2, 2026

„De obicei durează între 20 și 30 de minute — dacă nu sunt alte sirene în timpul șederii. De ieri dimineață, acest lucru s-a întâmplat de aproximativ 30 de ori”, a precizat el.

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a vizitat duminică un loc afectat de impactul unei rachete în Tel Aviv și a transmis un mesaj public.

„Poporul Israelului și poporul Iranului pot trăi în pace. Regiunea poate trăi în pace. Dar ceea ce subminează pacea, din nou și din nou, este teroarea instigată de acest regim iranian”, a declarat Herzog.

În contextul informațiilor privind moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și a aproximativ 40 de oficiali iranieni de rang înalt, Iranul a anunțat formarea unui consiliu de conducere provizoriu.

Din noua structură fac parte ayatollahul Alireza Arafi, președintele Masoud Pezeshkian și șeful sistemului judiciar, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i.

Kobi Michael a comentat că „Liderul Suprem nu a finalizat pregătirile necesare privind propria succesiune”.

El a mai afirmat că Pezeshkian „se va confrunta cu provocări extrem de dificile din cauza pierderilor masive, a perturbărilor severe ale sistemelor de comandă și control și a bombardamentelor și atacurilor masive din Iran, inclusiv la Teheran”.

„Chiar dacă acest regim nu se va prăbuși, nu va mai putea niciodată să se reconstituie, să se refacă sau să revină la poziția sa anterioară”, a adăugat analistul.