Teheranul accelerează procesul de succesiune la vârful puterii religioase

Teheranul accelerează procesul de succesiune la vârful puterii religioaseAli Reza Arafi / sursa foto: captură video
Iranul traversează un moment politic major, după confirmarea morții liderului suprem Ali Khamenei, survenit sâmbătă. În acest context, autoritățile de la Teheran au activat mecanismele constituționale pentru asigurarea conducerii interimare, iar procesul de desemnare a unui succesor a intrat în atenția opiniei publice, potrivit Times of Israel.

Primele declarații publice ale clericului Alireza Arafi, numit recent în consiliul temporar de conducere, au fost difuzate la televiziunea de stat. Acesta a afirmat că speră ca un nou lider suprem să fie desemnat „rapid”, în condițiile actuale.

Consiliu temporar și apel la stabilitate instituțională în Iran

După anunțul privind moartea ayatollahului Khamenei, a fost constituit un consiliu temporar de conducere, din care fac parte Alireza Arafi, președintele Masoud Pezeshkian și șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

În declarațiile sale, Arafi a transmis că instituțiile statului continuă să funcționeze „în aceste circumstanțe extrem de dificile”. Mesajul său a fost interpretat drept o încercare de a transmite stabilitate într-un moment sensibil pentru conducerea republicii islamice.

Calculele ministrului Energiei. Cât de mult ar putea crește prețul benzinei și motorinei
Rate mai mari la creditele în lei. Indicele ROBOR la trei luni a crescut din nou

Conform procedurilor constituționale, atribuțiile liderului suprem sunt preluate temporar de un organism colectiv până la desemnarea oficială a unui succesor. Rolul acestuia este de a asigura continuitatea funcționării statului și a structurilor sale executive, legislative și judiciare.

Adunarea Experților urmează să decidă succesorul

Responsabilitatea desemnării noului lider suprem revine Assembly of Experts, un for alcătuit din 88 de clerici, majoritatea considerați conservatori.

Potrivit informațiilor oficiale, până în acest moment nu a fost anunțat un succesor clar pentru poziția ocupată anterior de Ali Khamenei. Procedura presupune deliberări interne și votul membrilor Adunării Experților.

Ayatollahul Ali Khamenei

Ayatollahul Ali Khamenei/ Sursa foto Wikipedia

Funcția de lider suprem reprezintă cea mai înaltă autoritate politică și religioasă din Iran, având atribuții extinse în domeniul apărării, politicii externe și controlului instituțiilor-cheie ale statului.

Context politic delicat în Iran

Declarațiile lui Arafi vin într-un moment considerat critic pentru sistemul politic iranian. Moartea liderului suprem deschide o perioadă de tranziție care poate influența direcția strategică a țării pe plan intern și extern.

În mesajul său televizat, Arafi nu a oferit detalii privind un calendar exact al desemnării noului lider, însă a subliniat necesitatea unei decizii rapide.

Afirmația potrivit căreia un nou lider ar trebui numit „rapid” indică dorința autorităților de a limita perioada de incertitudine instituțională.

Autoritățile iraniene nu au comunicat informații suplimentare despre posibili candidați sau despre durata estimată a procesului de selecție.

Cultura română pe timp de pace și război
Adrian Severin, despre o mare problemă de înțelegere a Iranului: „Domnul Trump nu cunoaște realitățile din zonă”
Emisiunea „Condamnați la cultură”, cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan ...

