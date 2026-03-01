Paranoia de la vârful Teheranului. Cum și-a „orbit” Ali Khamenei colaboratorii

Noi detalii despre mecanismele de securitate din jurul liderului suprem iranian conturează imaginea unui regim marcat de teamă, suspiciune și presiune externă constantă. Într-o analiză amplă, jurnalista Floriana Jucan reunește informații care descriu măsuri extreme adoptate la Teheran pentru protejarea ayatollahului Ali Khamenei, pe fondul confruntărilor cu Israelul și al supravegherii intense americane.

Tabloul care se desprinde este cel al unei conduceri retrase în buncăre, urmărite îndeaproape de CIA și confruntate cu avertismente publice fără precedent din partea fostului președinte american Donald Trump.

În primul plan al relatării apar măsuri de securitate care depășesc chiar și standardele regimurilor autoritare. Potrivit informațiilor prezentate, ofițerii însărcinați cu protecția liderului suprem au ajuns să adopte proceduri radicale, semn al unei neîncrederi profunde în interiorul propriului sistem. Suspiciunea privind posibile infiltrări a atins un nivel atât de ridicat încât nici membrii de vârf ai conducerii nu mai aveau acces liber la informații sensibile.

„Ofițerii iranieni însărcinați cu protecția și securitatea, îi legau la ochi pe proprii oficiali înainte de a-i însoți la întâlnirile cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ca măsură de protecție. Nu a fost suficient.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a fost legat la ochi înainte de a fi dus la ascunzătoarea lui Khamenei, apoi a călătorit mai departe în Oman pentru întâlniri diplomatice. Nu e o metaforă, ci un serviciu de informații atât de îngrozit de infiltrare, încât nu putea avea încredere în propriii lideri cu coordonatele șefului statului.”, arată analistul Shanaka Anslem Perera” citat de jurnalista Floriana Jucan.

În paralel cu aceste măsuri interne, liderul suprem s-ar fi retras în infrastructuri subterane complexe, pregătite pentru situații de criză majoră. Războiul de douăsprezece zile cu Israelul din iunie 2025 a determinat mutări rapide și adaptări permanente ale sistemului de protecție. Informațiile sugerează existența unor buncăre extrem de adânci, considerate practic impenetrabile, cu excepția unor muniții speciale americane.

„Khamenei se retrăsese într-un buncăr subteran privat din Teheran, ascunzându-se pentru a doua oară de la războiul de douăsprezece zile cu Israelul din iunie 2025. Buncărul se afla într-o rețea complexă de tuneluri interconectate. Potrivit unor înalți oficiali militari iranieni, cele două buncăre, cele mai adânci, puteau fi penetrate doar de muniții americane.

Khamenei nu se afla în niciunul dintre ele. CIA îi urmărea mișcările de luni de zile, cartografiindu-i rutina și modelele de securitate. În timpul războiului de douăsprezece zile, agențiile americane au aflat cum comunicau și se mișcau Khamenei și Garda Revoluționară sub presiune. Această informație a stat la baza rețelelor de supraveghere și a modelelor predictive care îl urmăreau de la un complex la altul”, mai scrie Floriana Juca.

Un alt element care amplifică tensiunea este dimensiunea publică a confruntării. Donald Trump a transmis mesaje directe pe platforma sa de socializare, afirmând că știe unde se află liderul suprem iranian. Declarațiile au fost urmate de alte postări în care susținea că l-ar fi „salvat” pe Khamenei de o moarte iminentă, accentuând presiunea psihologică.

„În 17 iunie 2025, Donald Trump a postat pe Truth Social că știa exact unde se ascundea Khamenei. L-a numit o țintă ușoară. El a spus că Statele Unite nu aveau intenția de a-l ucide, cel puțin nu în acel moment. Zece zile mai târziu, Trump a scris că l-a salvat pe Khamenei de o moarte urâtă și umilitoare. Opt luni de avertismente.

Președintele Statelor Unite i-a spus public, pe o platformă de socializare, că serviciile secrete americane îl localizaseră. Khamenei a răspuns ascunzându-se și mai bine, legându-le ochii propriilor miniștri și reducând cercul de încredere la aproape nimic. Sâmbătă dimineața, CIA a stabilit că Khamenei va prezida o reuniune la nivel înalt a conducerii politice și militare a Iranului într-un complex securizat din centrul Teheranului”, și-a încheiat jurnalista postarea.