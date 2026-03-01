Ivanka Trump, surprinsă la o slujbă religioasă în ziua atacurilor asupra Iranului

Ivanka Trump a fost surprinsă sâmbătă dimineață în timp ce își însoțea copiii la sinagogă, la doar câteva ore după ce Statele Unite, alături de Israel, au lansat o amplă ofensivă militară asupra Iranului, potrivit TMZ. Apariția sa publică vine într-un moment extrem de tensionat pe plan internațional, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Fiica președintelui american, Donald Trump, a fost fotografiată în Miami, Florida, îndreptându-se spre o slujbă religioasă împreună cu familia. Îmbrăcată complet în negru, Ivanka Trump a adoptat un stil discret, purtând o pălărie largă de soare cu panglică asortată și ochelari de soare închiși la culoare. Cei doi fii ai săi au fost văzuți deplasându-se pe trotinete, în timp ce mama lor îi însoțea spre lăcașul de cult.

Ivanka Trump este căsătorită cu Jared Kushner, care provine dintr-o familie evreiască practicantă, iar ea s-a convertit la iudaism înaintea căsătoriei. De-a lungul anilor, familia a participat frecvent la slujbe religioase și a menținut o prezență constantă în comunitatea evreiască din Statele Unite.

Apariția are loc într-un context geopolitic dramatic. În cursul dimineții de sâmbătă, forțele americane și israeliene au declanșat o serie de atacuri cu rachete asupra unor obiective din Iran, într-o operațiune care, potrivit declarațiilor oficiale, ar avea drept scop oprirea programului nuclear iranian și destabilizarea actualei conduceri de la Teheran. Surse internaționale indică faptul că bilanțul victimelor se ridică la sute de morți.

Printre persoanele ucise se numără număra și liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei. Ca reacție, Iranul ar fi lansat mai multe rachete și drone către Israel, iar explozii au fost raportate și în alte state din regiune, inclusiv în Dubai, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar, unde Statele Unite dețin baze militare active.