International

Ivanka Trump, surprinsă la o slujbă religioasă în ziua atacurilor asupra Iranului

Comentează știrea
Ivanka Trump, surprinsă la o slujbă religioasă în ziua atacurilor asupra IranuluiSursa: instagram Ivanka Trump
Din cuprinsul articolului

Ivanka Trump a fost surprinsă sâmbătă dimineață în timp ce își însoțea copiii la sinagogă, la doar câteva ore după ce Statele Unite, alături de Israel, au lansat o amplă ofensivă militară asupra Iranului, potrivit TMZ. Apariția sa publică vine într-un moment extrem de tensionat pe plan internațional, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Ivanka Trump, surprinsă la slujbă în ziua atacurilor

Fiica președintelui american, Donald Trump, a fost fotografiată în Miami, Florida, îndreptându-se spre o slujbă religioasă împreună cu familia. Îmbrăcată complet în negru, Ivanka Trump a adoptat un stil discret, purtând o pălărie largă de soare cu panglică asortată și ochelari de soare închiși la culoare. Cei doi fii ai săi au fost văzuți deplasându-se pe trotinete, în timp ce mama lor îi însoțea spre lăcașul de cult.

Ivanka Trump și familia

Ivanka Trump și familia. Sursa foto Arhiva EVZ

Ivanka Trump este căsătorită cu Jared Kushner, care provine dintr-o familie evreiască practicantă, iar ea s-a convertit la iudaism înaintea căsătoriei. De-a lungul anilor, familia a participat frecvent la slujbe religioase și a menținut o prezență constantă în comunitatea evreiască din Statele Unite.

SUA și Israel au atacat Iranul

Apariția are loc într-un context geopolitic dramatic. În cursul dimineții de sâmbătă, forțele americane și israeliene au declanșat o serie de atacuri cu rachete asupra unor obiective din Iran, într-o operațiune care, potrivit declarațiilor oficiale, ar avea drept scop oprirea programului nuclear iranian și destabilizarea actualei conduceri de la Teheran. Surse internaționale indică faptul că bilanțul victimelor se ridică la sute de morți.

Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text
atac israel iran teheran

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

Liderul suprem al Iranului, ucis

Printre persoanele ucise se numără număra și liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei. Ca reacție, Iranul ar fi lansat mai multe rachete și drone către Israel, iar explozii au fost raportate și în alte state din regiune, inclusiv în Dubai, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar, unde Statele Unite dețin baze militare active.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:02 - Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
18:52 - Comunitățile iraniene au sărbătorit în stradă vestea morții liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei
18:47 - Cercetătorii au găsit dovezi despre încrucișarea dintre neanderthalieni și oamenii moderni
18:38 - Cât costă primul caviar ecologic din Europa. Este preparat din icre de sturion
18:28 - Războiul din Iran ar putea avea efecte în lanț. Ștefan Popescu: Nu este o veste bună pentru Ucraina
18:15 - Becali, despre tinerețea sa zbuciumată: Făceau țigară de marijuana și-mi dădeau și mie

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale