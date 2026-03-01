SUA și Israel, aproape de supremație aeriană în Iran. Ce au făcut cele două armate

IDF și armata SUA sunt aproape de supremația aeriană asupra Iranului, după ce au aruncat 1.200 de bombe, scrie The Jerusalem Post. Odată ce supremația aeriană va fi stabilită, aceasta va crește capacitatea, atât a Israelului, cât și a SUA, de a viza o gamă mai largă de ținte și de a ajuta protestatarii anti-regim.

După ce a lansat deja 1.200 de bombe asupra Iranului, IDF, împreună cu Forțele Aeriene Americane, sunt aproape de a obține supremația aeriană în spațiul aerian iranian.

Această schimbare ar putea marca o capacitate sporită a Israelului și a SUA de a ajuta protestatarii anti-regim, vizând forțele specifice ale regimului care au fost folosite pentru a-i oprima și ucide în masă în ultimele două luni și în timpul rundelor anterioare de proteste din ultimele decenii.

În iunie 2025, a fost nevoie de câteva zile pentru ca forțele aeriene să obțină o astfel de supremație, ceea ce semnifică faptul că, în esență, apărarea antiaeriană a Iranului a fost atât de afectată încât aeronavele și dronele israeliene pot pluti deasupra zonelor țintă pentru perioade lungi de timp fără a-și face griji la fel de mult dacă apărarea aeriană le-ar putea viza.

Odată ce acest lucru este realizat, capacitatea forțelor aeriene de a viza o gamă mai largă de ținte crește constant și exponențial.

În lumina acestei tendințe, începând de duminică dimineața, la ora 10:15, forțele aeriene au lansat primul lor val major de atacuri, atacând în mod specific ținte ale regimului iranian din Teheran.

Până acum, au existat atacuri țintite asupra liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și asupra altora, asupra sistemelor de apărare antiaeriene și asupra lansatoarelor de rachete, dar a existat o capacitate mai mică de a se concentra asupra puterii regimului de la Teheran pe o bază mai largă.

Duminică dimineață, IDF a anunțat că a lansat deja peste 1.200 de bombe asupra țintelor iraniene de la începutul războiului. Sâmbătă seară, IDF a declarat că peste 200 de aeronave au lovit 500 de ținte iraniene. Un videoclip al IDF a arătat două valuri inițiale majore de atacuri.

Primul val a lovit ceea ce păreau a fi zeci de radare și sisteme de apărare antiaeriene, în special în partea Iranului mai apropiată de Israel și de zona Teheranului.

În timpul celui de-al doilea val, forțele aeriene au lovit aparatul de rachete balistice al Iranului pentru a încerca să reducă capacitatea acestuia de a lovi frontul intern israelian.

În zona Tabriz, IDF a lovit un loc important de unde Republica Islamică a lansat zeci de rachete balistice asupra Israelului.

IDF lucrează, de asemenea, pentru a stabili supremația aeriană, pe care a obținut-o în iunie 2025, pentru a putea menține dronele și alte aeronave plutind în zone din care Teheranul ar putea încerca să tragă asupra Israelului pentru a arunca în aer echipele de rachete înainte ca acestea să poată trage.

IDF a anunțat, de asemenea, că a efectuat o rundă suplimentară de atacuri, vizând mai multe dintre capacitățile de rachete balistice ale Iranului, precum și sistemele sale de apărare aeriană.

Una dintre țintele atacate, a declarat IDF, a fost un poligon de lansare a rachetelor care conținea sute de kilograme de explozibili. Situl se afla în zona Qom din centrul Iranului, iar distrugerea sa „a împiedicat zeci de lansări către teritoriul Statului Israel”.

Duminică dimineață, SUA a declarat că a atacat aproximativ 900 de ținte iraniene.