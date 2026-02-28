Concomitent cu atacurile din Iran, IDF lovește din nou în sudul Libanului. Două valuri de atacuri împotriva Hezbollah

Armata israeliană (IDF) a anunțat sâmbătă dimineață că a desfășurat noi lovituri aeriene în sudul Libanului, vizând obiective atribuite organizației Hezbollah, potrivit Walla.

Potrivit comunicatului oficial, acțiunile au avut loc în contextul în care atenția publică este concentrată asupra tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, iar evaluările de securitate iau în calcul posibile evoluții regionale.

Într-o informare transmisă presei, armata a precizat: „‎IDF a atacat un terorist din organizația teroristă Hezbollah în zona Yanuh, în sudul Libanului‎”, indicând că un membru al organizației a fost vizat în zona Yanuh, din sudul Libanului.

Totodată, instituția a comunicat că „‎Locurile de lansare și puțurile subterane ale organizației teroriste Hezbollah au fost atacate în această dimineață (sâmbătă)‎”, făcând referire la poziții de lansare și infrastructură subterană.

Conform informațiilor furnizate de autoritățile israeliene, loviturile au fost executate în două etape distincte. Comunicatul arată că „‎Aceleași atacuri au fost efectuate în două valuri‎”, fără a oferi detalii suplimentare privind amploarea operațiunii sau eventualele pagube.

Sursele militare au descris acțiunea drept o măsură de „‎Capabilități de offset‎”, termen care face referire la diminuarea capacităților operaționale ale organizației.

Potrivit informării oficiale, aceste operațiuni au loc în timp ce dezbaterea publică este concentrată asupra unui posibil scenariu de confruntare între Statele Unite și Iran, precum și asupra opțiunilor de reacție ale Hezbollah în eventualitatea unei escaladări.

Hezbollah, organizație șiită cu sediul în Liban, este considerată de Israel o amenințare majoră la frontiera de nord. În ultimele luni, schimburile de focuri și loviturile punctuale au devenit recurente în sudul Libanului, într-un cadru de tensiune regională amplificată.

Potrivit comunicatului citat, acțiunile recente au loc „‎în timp ce discursul public se concentrează pe o posibilă confruntare cu Iranul – și pe răspunsul Hezbollah față de Israel într-un astfel de caz‎”, ceea ce indică o corelare între evaluările strategice privind Iranul și pregătirea pentru eventuale reacții din partea Hezbollah.

Până la momentul redactării acestei știri, nu au fost comunicate informații oficiale suplimentare privind eventuale victime sau reacții din partea autorităților libaneze ori a organizației vizate.