Alertă de călătorie în Israel. Recomandările Ministerului de Externe

Instituția precizează că situația este una volatilă, iar schimbările pot interveni rapid, inclusiv în ceea ce privește regimul de zbor sau măsurile de protecție civilă.

Autoritățile recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Israel și, în special, a deplasărilor în nordul țării, în apropierea frontierelor cu Liban și Siria, în zona Fâșiei Gaza și în alte regiuni considerate sensibile din punct de vedere al securității.

Cetățenii Republicii Moldova aflați deja în Israel sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate, manifestațiile publice și orice perimetru în care se desfășoară operațiuni de securitate. Totodată, aceștia sunt îndemnați să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și să se informeze constant din surse oficiale.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă identificarea din timp a celor mai apropiate adăposturi antirachetă, păstrarea documentelor de identitate valabile și la îndemână, precum și monitorizarea permanentă a anunțurilor oficiale ale autorităților israeliene.

De asemenea, cetățenii sunt încurajați să ia în considerare opțiunea părăsirii teritoriului, în funcție de evoluția situației și de disponibilitatea curselor comerciale.

În prezent, Aeroportul Internațional Ben Gurion funcționează în regim obișnuit. Cu toate acestea, MAE atenționează că situația poate suferi modificări rapide, iar eventualele restricții de zbor pot fi introduse într-un termen scurt.

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel monitorizează permanent evoluțiile de securitate și menține contactul cu autoritățile locale. Pentru asistență consulară de urgență, cetățenii pot apela numărul +972 52 778 9772 sau pot transmite un email la tel-aviv@mfa.gov.md.

Ministerul precizează că alerta de călătorie va fi actualizată în funcție de evoluția situației din regiune și recomandă consultarea periodică a informațiilor oficiale înainte de planificarea oricărei deplasări în Israel.

Ambasada Chinei la Tel Aviv a emis, vineri, o alertă de securitate și le-a cerut cetățenilor chinezi aflați în Israel să își sporească măsurile de protecție, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

Ambasada Chinei din Israel a sfătuit cetățenii chinezi aflați în această țară să monitorizeze îndeaproape evoluția situației. „Cetăţenii chinezi din Israel sunt sfătuiţi să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei şi alertele de securitate emise de guvernul israelian (...) să-şi sporească măsurile de securitate şi de pregătire pentru situaţii de urgenţă, şi să evite călătoriile neesenţiale”, a transmis ambasada.

Ambasada a sfătuit, de asemenea, cetățenii chinezi să se informeze cu privire la adăposturile antiaeriene și la rutele de evacuare din apropiere, astfel încât să se poată pune în siguranță.

Autoritățile britanice au retras complet personalul ambasadei Regatului Unit din Iran, potrivit The Independent. „Am luat măsuri de precauție pentru retragerea temporară a personalului UK din Iran. Ambasada noastră continuă să funcționeze în regim remote”, a anunțat guvernul britanic.