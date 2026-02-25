International

Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de autorizația ETA. Pașaportul nu mai este suficient

Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de autorizația ETA. Pașaportul nu mai este suficientAeroport. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Companiile aeriene sunt obligate să refuze îmbarcarea pasagerilor care nu dețin o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) valabilă pentru Regatul Unit. Măsura se aplică începând din 25 februarie și este valabilă inclusiv în cazul românilor care călătoresc în scop turistic, pentru vizite sau tranzit. Fără această autorizație, pasagerii nu vor putea urca în avion, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Important pentru românii care vor să intre în Marea Britanie. Cât costă autorizația

Decizia face parte din noul sistem de control al frontierelor din Marea Britanie, care introduce ETA pentru cetățenii care nu au nevoie de viză pentru șederi scurte.

Pentru români, autorizația a devenit obligatorie din aprilie 2025. Aceasta nu garantează automat intrarea în țară, dar lipsa ei blochează accesul la zbor.

ETA costă 16 lire sterline și este valabilă doi ani, permițând călătorii multiple cu același pașaport.

Ce se întâmplă în situația în care expiră pașaportul

În caz de expirare a pașaportului, autorizația devine invalidă, fiind necesară o cerere nouă. Aplicația oficială „UK ETA” permite depunerea solicitării online, iar autoritățile recomandă aplicarea cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de plecare pentru a evita întârzierile.

Excepții există pentru românii care dețin viză britanică de muncă, studii sau alt tip de permis de ședere, precum și pentru cei cu statut settled sau pre-settled în cadrul EU Settlement Scheme. Persoanele cu dublă cetățenie trebuie să călătorească cu pașaportul britanic sau irlandez. Neactualizarea datelor după schimbarea pașaportului poate duce la refuzul îmbarcării.

Autoritățile au semnalat și probleme recente în Insula Tortola, parte a Insulelor Virgine Britanice, unde turiști români au fost refuzați la intrare. Ministerul Afacerilor Externe a inițiat demersuri pentru clarificarea situației și a recomandat prudență celor care călătoresc în zonă.

Reguli pentru cei care vor să lucreze sau să studieze în Marea Britanie

Românii care intenționează să lucreze sau să studieze în Regatul Unit trebuie să obțină viza corespunzătoare înainte de plecare, autorizația ETA fiind valabilă doar pentru șederi scurte. Autoritățile le recomandă pasagerilor să verifice din timp documentele și să solicite autorizația imediat ce data călătoriei este stabilită, pentru a evita blocajele în aeroport.

