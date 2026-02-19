Social

Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) obligatorie pentru călătoriile în Regatul Unit din 25 februarie

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Regatul Unit vor putea intra în țară doar cu Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Documentul va fi disponibil exclusiv în format digital începând cu data de 25 februarie.

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova subliniază că sistemul ETA va funcționa exclusiv digital, în conformitate cu noile reguli stabilite de autoritățile britanice.

ETA reprezintă o autorizație electronică pe care trebuie să o obțină toți călătorii care nu au nevoie de viză pentru Regatul Unit și care intenționează să călătorească sau să tranziteze teritoriul acestei țări. Această măsură face parte din procesul de tranziție către un sistem complet digitalizat de control al intrării în Regatul Unit și Irlanda de Nord.

Marea Britanie, Alegerile din Regatul Unit

Marea Britanie. Sursa foto: Dreamstime.com

Costul și valabilitatea Autorizației

Autorizația costă 16 lire sterline și este valabilă pentru mai multe călătorii în Regatul Unit, pentru șederi de până la șase luni consecutive, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului. Aceasta oferă permisiunea legală de intrare sau tranzit în țară, fără a permite muncă sau ședere permanentă.

Persoanelor li se recomandă să verifice informațiile oficiale pe site-ul GOV.UK/eta înainte de a planifica o călătorie, pentru a se asigura că întrunesc toate condițiile necesare. În lipsa acestei autorizații, companiile aeriene pot refuza îmbarcarea la zborurile către aeroporturile din Regatul Unit, iar pasagerii care nu vor avea ETA vor fi returnați la plecare.

Persoanele care dețin viză sau permis de ședere pentru Regatul Unit, inclusiv statut de rezident stabilit în cadrul schemei UE, nu au nevoie de ETA. Cu toate acestea, autoritățile britanice recomandă verificarea și actualizarea periodică a datelor din contul UK Visas and Immigration, inclusiv pașaportul, adresa de domiciliu, e-mailul și numărul de telefon. Acest lucru va evita eventualele probleme la intrarea în țară și va permite un control rapid și sigur al pasagerilor.

Viza UK

Viza UK / sursa foto: dreamstime.com

Importanța ETA pentru călători și aeroporturi

Implementarea ETA contribuie la simplificarea procedurilor de frontieră și la reducerea timpilor de așteptare pe aeroporturi. Sistemul digital permite autorităților să verifice în timp real dacă pasagerii care nu au nevoie de viză respectă cerințele de intrare și să faciliteze fluxul de călători. Această măsură va ajuta la prevenirea întârzierilor și a refuzurilor neașteptate, oferind un control mai eficient și mai sigur asupra accesului în Regatul Unit și Irlanda de Nord.

Pasagerii sunt sfătuiți să se asigure că dețin autorizația ETA înainte de plecare și să consulte în mod regulat sursele oficiale pentru eventuale actualizări ale condițiilor de călătorie.

 

1
