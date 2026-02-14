Regulile pentru intrarea în Marea Britanie s-au schimbat. Ce trebuie să știe cei cu dublă cetățenie

Noile reglementări privind controlul frontierelor Regatului Unit, care intră în vigoare începând cu 25 februarie 2026 au generat un val de îngrijorări în rândul călătorilor afectați, potrivit The Guardian.

Schimbările impuse de Ministerul de Interne britanic prevăd cerințe stricte pentru persoanele care dețin cetățenie britanică și o altă cetățenie, modificând modul în care acestea pot intra în țară.

Noile reguli privind dublă cetățenie impun ca toți cetățenii britanici care au și alte cetățenii să prezinte un pașaport britanic valabil atunci când intră în Regatul Unit după data de 25 februarie 2026 sau să dețină un certificat de drept atașat pașaportului lor de a doua cetățenie.

Fără aceste documente, călătorilor li se poate refuza îmbarcarea pe zboruri, feriboturi sau trenuri spre UK.

Potrivit informațiilor publicate în presa internațională, schimbarea survine în contextul unei revizuiri generale a controalelor la frontieră prin introducerea unui sistem digital de autorizare a călătoriilor, sistem cunoscut ca Electronic Travel Authorisation (ETA), care va fi obligatoriu pentru toți cei care nu sunt cetățeni britanici sau irlandezi.

Autoritățile britanice au precizat clar:

„Începând cu 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor trebui să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept de călătorie pentru a evita întârzierile la frontieră.”

Acest citat provine din declarația unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne citat de sursele de presă internaționale.

În prezent, persoanele care călătoresc în Regatul Unit pentru sejururi scurte trebuie să solicite o autorizație electronică de călătorie (ETA), care costă 16 lire sterline, dacă nu sunt cetățeni britanici sau irlandezi.

Însă pentru persoanele cu dublă cetățenie, simpla solicitare a ETA nu este suficientă; ele trebuie fie să folosească pașaportul britanic, fie să plătească aprox. 589 de lire sterline pentru un certificat de drept de a călători atașat pașaportului lor de a doua cetățenie, în caz contrar fiind posibil să nu li se permită îmbarcarea.

Noile reglementări privind dublă cetățenie au provocat reacții și îngrijorări din partea britanicilor care locuiesc sau călătoresc frecvent în străinătate.

Mulți au relatat că nu au fost informați la timp despre modificările legislative și că se pot confrunta cu probleme logistice atunci când planifică călătorii spre Regatul Unit după data de 25 februarie.

De exemplu, persoane cu dublă cetățenie care au rezervări de zboruri după această dată și care nu dețin un pașaport britanic valabil sau certificatul de drept au declarat că sunt îngrijorate de faptul că li se poate refuza accesul la bordul aeronavelor sau transportului feroviar spre UK.

În unele situații, timpul rămas până la intrarea în vigoare a noilor reguli este considerat insuficient pentru obținerea documentelor necesare.

Guvernul britanic susține că implementarea acestor măsuri face parte dintr-un program de digitalizare menit să eficientizeze procesul de trecere a frontierelor, oferind în același timp autorităților o imagine mai completă a fluxurilor de imigrație și o capacitate mai mare de a împiedica pătrunderea persoanelor considerate o amenințare.

Oficialii afirmă că digitalizarea va contribui la o experiență de călătorie „fără probleme”.