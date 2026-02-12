Marea Britanie, colonizată de imigranți. Unul dintre cei mai bogați oameni ai țării critică guvernul

Jim Ratcliffe, fondatorul grupului chimic INEOS și coproprietar al clubului Manchester United, a afirmat într-un interviu pentru Sky News că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți, susținând că nivelul ridicat al imigrației pune presiune pe resursele statului. Declarațiile sale au fost criticate de premierul Keir Starmer, care le-a catalogat drept „ofensatoare și greșite”.

În interviul acordat postului britanic, Ratcliffe a avertizat că Regatul Unit traversează dificultăți politice, sociale și economice majore, menționând creșterea accelerată a imigrației din ultimii ani.

„Nu poți avea o economie cu nouă milioane de oameni aflați pe beneficii sociale și cu niveluri uriașe de imigranți care intră în țară”, a spus el. „Adică, Marea Britanie a fost colonizată. Costă prea mulți bani.

„Regatul Unit a fost colonizat de imigranți, nu-i așa? Adică, populația Regatului Unit era de 58 de milioane în 2020, acum este de 70 de milioane. Asta înseamnă 12 milioane de oameni.”

Datele Oficiul Național de Statistică arată însă că populația Regatului Unit era estimată la 67 de milioane la jumătatea anului 2020 și la 70 de milioane la jumătatea anului 2024. În anul 2000, populația era evaluată la 58,9 milioane de locuitori.

Premierul Keir Starmer a reacționat ferm la afirmațiile omului de afaceri, spunând că acestea sunt „ofensatoare și greșite”.

„Marea Britanie este o țară mândră, tolerantă și diversă”, a adăugat prim-ministrul. „Jim Ratcliffe ar trebui să își ceară scuze”

În același interviu, Ratcliffe – care locuiește în Monaco – a sugerat că liderul laburist ar putea să nu fie potrivit pentru funcția pe care o ocupă. „Nu știu dacă este doar aparatul care nu i-a permis lui Keir să facă asta sau, sau poate că este prea drăguț – adică, Keir este un om drăguț. Îmi place de el, dar este o muncă grea și cred că trebuie să faci unele lucruri dificile cu Regatul Unit pentru a-l readuce pe drumul cel bun, pentru că în acest moment nu cred că economia este într-o stare bună.”

Ratcliffe a mai spus că s-a întâlnit recent cu Nigel Farage, liderul partidului Reform, despre care a declarat: „Cred că Nigel este un om inteligent și cred că are intenții bune. Dar, într-un fel, ai putea spune exact același lucru despre Keir Starmer. Cred că este nevoie de cineva dispus să fie nepopular pentru o perioadă de timp pentru a rezolva marile probleme.”

Referindu-se la implicarea sa la Manchester United, Ratcliffe a făcut o comparație între deciziile dificile din fotbal și cele necesare în plan politic. „Am văzut destul de mult din asta la clubul de fotbal. Dacă faci lucruri dificile, pe care am simțit că trebuia să le facem la Manchester United... am simțit că erau lucrurile corecte de făcut. Dar devii foarte nepopular pentru o vreme.”

El a continuat: „Ei bine, am fost foarte nepopular la Manchester United pentru că am făcut multe schimbări. Dar în bine, în opinia mea. Și cred că începem să vedem unele dovezi la clubul de fotbal că asta începe să dea roade.

„Dar ai aceleași probleme și cu țara. Dacă vrei cu adevărat să abordezi marile probleme ale imigrației, cu oameni care aleg să ia beneficii sociale în loc să muncească pentru a-și câștiga existența, dacă vrei să te ocupi de asta, atunci va trebui să faci unele lucruri care sunt nepopulare și să arăți curaj.”

Afirmațiile au fost făcute în marja Summitului Industriei Europene de la Antwerp, unde lideri politici și reprezentanți ai marilor economii europene, printre care Emmanuel Macron și Friedrich Merz, au participat la discuții privind viitorul economiei. Evenimentul are loc într-un context marcat de închideri în sectorul chimic european, despre care fondatorul INEOS a spus că indică „condiții de nesuportat”.

Reacționând la declarațiile lui Ratcliffe, secretarul pentru Cultură, Lisa Nandy, a afirmat la Sky, în emisiunea Politics Hub cu Matt Barbet, că nivelul migrației – atât legală, cât și ilegală – a fost prea ridicat în perioada guvernării conservatoare și că publicul dorește ca noii veniți „aduc o contribuție” și „nu fac acest lucru în detrimentul” unui stat care trebuie să investească în tineri.

Ea a adăugat: „Tatăl meu provine dintr-un mediu de imigrant. Vreau ca telespectatorii dumneavoastră să știe că sunt cu adevărat mândră că Marea Britanie este o țară diversă și tolerantă, care este întărită de valurile de imigrație.”

Ea a adăugat: „Aș fi mai mult decât fericită să vorbesc cu el despre ceea ce facem.”