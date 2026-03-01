Sport

Iranul intenționează să boicoteze Cupa Mondială din 2026 din SUA

Iranul intenționează să boicoteze Cupa Mondială din 2026 din SUAIran fotbal nationala / sursa foto: https://www.teammelli.com/
Iranul ar putea să boicoteze Cupa Mondială de fotbal din 2026, din SUA, dacă actualul regim de dictatură islamică va rămâne la putere până atunci, în contextul războiului izbucnit sâmbătă, când Israelul și SUA au atacat Iranul, potrivit ziarului spaniol de sport Marca.

Iranul ar avea de jucat toate cele trei meciuri din grupe în SUA

Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a făcut o declarație îngrijorătoare la televiziunea națională, punând la îndoială formatul actual al Cupei Mondiale FIFA 2026.

Potrivit Marca, în urma atacurilor aeriene efectuate dimineața de SUA și Israel asupra Teheranului, autoritățile fotbalistice ale țării au declarat participarea echipei naționale la Cupa Mondială este foarte puțin probabilă.

Situația este complicată și mai mult de tragerea la sorți, pătrivit căreia Iranul joacă toate cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul american: cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles, cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles, și cu Egiptul, pe 26 iunie, la Seattle. 

Cine este ayatollahul Ali Reza Arafi, numit Lider Suprem interimar
Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați. Inteligența artificială preia controlul la Block

Ce spune șeful federației din Iran

„Având în vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi și acest atac din partea Statelor Unite, este greu să privim Cupa Mondială cu vreo speranță”, a subliniat Mehdi Taj, adăugând că decizia finală aparține celei mai înalte autorități sportive a țării. „Șefii sportului sunt cei care trebuie să decidă în această privință”, a mai spus Mehdi Taj. 

Explozii Teheran

Explozii Teheran / sursa foto: captură video

Conflictul politic amenință să creeze o provocare fără precedent pentru FIFA. Dincolo de faza grupelor, tabelul turneului este stabilit astfel încât Iranul și SUA s-ar putea întâlni încă din prima rundă a fazei eliminatorii (șaisprezecimi de finală).

Sportivii din Iran puteau intra în SUA, suporterii nu

La începutul lunii iunie 2025, președintele Trump anunțase o interdicție de călătorie care afecta Iranul și alte 11 națiuni. Proclamația includea o excepție cheie. Aceasta preciza că restricția nu se va aplica „oricărui atlet sau membru al unei echipe sportive”.

Aceasta însemna că jucătorii puteau călători, deși suporterilor nu li se va permite să participe. Acum, odată cu intensificarea acțiunilor militare, perspectiva retragerii Iranului din turneu pare din ce în ce mai reală.

