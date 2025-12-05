Sport

Mondialul din 2026 își află grupele. România așteaptă verdictul urnelor de la Washington

Mondialul din 2026 își află grupele. România așteaptă verdictul urnelor de la WashingtonSursa fotu: FIFA
Campionatul Mondial din 2026, prima ediție cu 48 de echipe și cel mai amplu format din istoria competiției, își stabilește grupele în această seară, la Washington. Evenimentul începe la ora 19:00, ora României, în sala John F. Kennedy Center for the Performing Arts, și reprezintă debutul oficial al unei noi ere în fotbalul internațional.

Cele trei țări gazdă – Statele Unite, Mexic și Canada – primesc un loc special în ceremonial. Sunt capi de serie din postura de organizatori și vor fi repartizate automat în grupe diferite, în conformitate cu regulamentul FIFA.

Pe lângă elementul simbolic, tragerea de la sorți din această seară are o miză majoră. Conturează peisajul sportiv al anului 2026 și oferă o imagine clară asupra potențialelor adversare ale echipelor încă neinclus în lista finală. România se află printre naționalele care așteaptă verdictul urnelor.

România așteaptă traseul final, cu baraj decisiv în martie

Deși nu este încă în rândul celor 42 de naționale calificate, România rămâne în cursa pentru Mondial. „Tricolorii” vor juca în martie 2026 semifinala barajului UEFA împotriva Turciei. Dacă vor obține victoria, vor disputa finala play-off-ului în fața câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Doar în cazul în care parcurg acest traseu, România se va califica la turneul final.

În această seară, FIFA va introduce în urne și „sloturile” rezervate câștigătoarelor barajelor. Astfel, România va afla grupa posibilă în care ar urma să evolueze, în cazul în care obține calificarea în martie.

Accesul la play-off a fost posibil datorită rezultatelor bune în UEFA Nations League, în ciuda faptului că naționala a încheiat preliminariile europene pe locul al treilea, după Austria și Bosnia.

Noua arhitectură a Mondialului: 12 grupe, 48 de echipe, format extins

Turneul din 2026 marchează o schimbare profundă în structura Campionatului Mondial. În locul celor opt grupe tradiționale, FIFA introduce 12 grupe de câte patru echipe. Se califică în fazele eliminatorii primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune opt locuri trei. În total, 32 de echipe vor intra în „optimi”, într-un format extins care crește numărul total de meciuri și durata competiției.

Partida inaugurală se va disputa pe Estadio Azteca din Ciudad de México, un stadion încărcat de istorie, unde s-au jucat meciuri de deschidere și finale ale Mondialelor din 1970 și 1986. Finala din 2026 este programată pe MetLife Stadium, lângă New York, pe 19 iulie.

președintele FIFA, Gianni Infantino

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursă foto: Facebook

Cum sunt formate urnele. România intră în categorie provizorie

Cele 48 de echipe sunt distribuite în patru urne valorice de câte 12, pe baza clasamentului FIFA și a statutului de gazdă. Urna 1 reunește marile forțe ale fotbalului mondial: Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia și Germania, alături de cele trei gazde – Statele Unite, Mexic și Canada.

Urna 2 include echipe cu experiență profundă în competițiile internaționale, precum Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia sau Senegal.

În urna 3 se regăsesc formații considerate de „nivel mediu”, dar cu potențial de surpriză: Norvegia, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay sau Coasta de Fildeș.

Urna 4 este cea a debutantelor și a echipelor calificate din baraje. Aici intră Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă și șase poziții provizorii dedicate barajelor UEFA și intercontinentale. România, dacă obține biletele finale în martie, va ocupa una dintre aceste poziții.

Reguli stricte la tragerea la sorți

FIFA a stabilit o serie de condiționări care trebuie respectate în timpul extragerilor:

Fiecare grupă trebuie să includă cel puțin o echipă europeană, dar nu mai mult de două.

Nicio grupă nu poate avea două echipe din aceeași confederație, cu excepția UEFA, care are un număr mai mare de echipe calificate. Confederațiile sunt distribuite astfel: UEFA (Europa), AFC (Asia), CAF (Africa), CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibe), CONMEBOL (America de Sud) și OFC (Oceania).

Există și particularități: Surinam evoluează în CONCACAF, iar Australia în AFC, deși geografic aparțin altor regiuni.

Aceste reguli sunt concepute pentru a preveni grupe dezechilibrate și pentru a oferi un nivel cât mai mare de diversitate sportivă.

Mondialul debutantelor. Efectul extinderii formatului

Ediția 2026 va intra în istorie și prin numărul de naționale care debutează la un Campionat Mondial. Patru echipe apar pentru prima dată: Cabo Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan. Toate sunt plasate în urna a patra.

Este cel mai mare val de debutante de la Mondialul din 2006, un efect direct al extinderii competiției la 48 de participanți.

În schimb, marile nume ale fotbalului mondial sunt deja calificate: Argentina, Brazilia, Spania, Franța, Portugalia, Germania, Anglia, Țările de Jos, Croația, Maroc sau Japonia.

Un show global care deschide drumul spre 2026

FIFA a pregătit ceremonia de la Washington ca pe un eveniment spectaculos. Vor participa foști campioni mondiali, selecționeri, ambasadori ai turneului și personalități din entertainment. Organizația va prezenta și un nou trofeu individual, „premiul pentru pace”, o distincție oferită în premieră.

Totuși, tragerea la sorți rezolvă doar o parte din misterul turneului. Programul complet al meciurilor – cu date, stadioane și ore de start – va fi anunțat abia mâine, tot la Washington. FIFA păstrează suspansul pentru a maximiza interesul global într-un moment considerat istoric.

România, cu ochii pe urne și pe baraj

Pentru România, seara de la Washington oferă o posibilă previzualizare a drumului către Mondial. Deși calificarea nu este încă obținută, „tricolorii” vor vedea ce adversari i-ar putea aștepta în vara anului 2026. Este un avantaj simbolic, dar și unul de planificare, deoarece Federația Română de Fotbal va putea adapta strategia în funcție de grupa potențială.

Calificarea la un Mondial ar fi o performanță majoră, având în vedere că România nu a mai participat la turneu din 1998. Barajul de anul viitor devine astfel o misiune cu miză istorică.

