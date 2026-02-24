Președintele Mexicului garantează securitatea fanilor la Cupa Mondială 2026, în Guadalajara: Nu există niciun risc

Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, promite măsuri de securitate sporite în Guadalajara, pentru a garanta siguranța fanilor la Cupa Mondială 2026, relatează Reuters. Anunțul vine după violențele declanșate de uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, alias „El Mencho”, şeful al Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNV).

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat marți că toate măsurile necesare vor fi implementate pentru a asigura securitatea la Guadalajara, oraș gazdă pentru meciurile Cupei Mondiale 2026.

Autoritățile promit protecție completă pentru vizitatori în Guadalajara, unul dintre cele trei orașe din Mexic, alături de capitala Mexico City și Monterrey, care va găzdui meciuri la turneul final din vară.

„Nu există niciun risc pentru fanii care vor călători în iunie pentru a participa la cele patru partide programate pe terenul local”, a spus Sheinbaum într-o conferință de presă.

Aceasta a subliniat că guvernul va lua toate garanțiile necesare pentru ca turneul final să se desfășoare conform planului, în ciuda tensiunilor recente din regiune. Declarațiile vin pe fondul violențelor care au izbucnit în ultimele zile în statul Jalisco, unde se află Guadalajara.

Escaladarea violenței a fost declanșată de moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut drept „El Mencho”, lider al Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Operațiunea militară a avut loc duminică, iar uciderea sa a provocat o serie de represalii violente în regiune, soldate cu zeci de morți.

Confruntările armate și blocajele de drumuri au afectat inclusiv programul competițional intern. Etapa a șaptea a campionatului de fotbal mexican a fost amânată, la fel și mai multe meciuri din liga feminină, iar un amical între Mexic și Islanda a fost reprogramat.

Estadio Akron din Guadalajara va găzdui al doilea meci al Cupei Mondiale 2026 și alte trei partide din faza grupelor. Înaintea turneului final, stadionul va fi scena unui turneu internațional de play-off, între 26 și 28 martie, cu participarea echipelor Republica Democrată Congo, Noua Caledonie și Jamaica.

Autoritățile mexicane au reiterat că violențele recente nu vor afecta desfășurarea Cupei Mondiale. Sheinbaum a precizat că forțele de securitate locale și federale vor fi pregătite să gestioneze orice situație și că vizitatorii se pot deplasa în siguranță la eveniment.