Rezultatele alegerilor din Bulgaria. Fostul președinte Rumen Radev a obținut victoria cu 44,58% din voturi

Fostul președinte bulgar Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor parțiale publicate luni, cu 44,58% din voturi. Formațiunea sa, descrisă ca pro-rusă și anticorupție, a reușit să capitalizeze nemulțumirea față de clasa politică din Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, notează AFP.

Rezultatul îi oferă coaliției Bulgaria Progresistă, condusă de Radev, o majoritate absolută estimată la cel puțin 132 de mandate din cele 240 ale parlamentului. Fostul șef de stat, care a condus Bulgaria din 2017 până în 2026, a demisionat în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, o decizie care a remodelat scena politică de la Sofia.

Victoria sa reconfigurează și raportul de forțe în legislativ, în contextul în care țara a organizat opt alegeri în ultimii cinci ani, pe fondul instabilității guvernamentale.

Conform datelor parțiale ale Comisiei Electorale Centrale, pe baza a 60,79% din voturi numărate, conservatorii GERB conduși de Boiko Borisov au obținut 13,01%, iar coaliția liberală PP-DB 14,26%. Diferența confirmă avansul semnificativ al formațiunii lui Radev în actualul scrutin.

Rumen Radev a salutat rezultatul în fața susținătorilor săi.

„Am depăşit apatia. Aceasta este o victorie a speranţei asupra neîncrederii, o victorie a libertăţii asupra fricii”, a afirmat el.

În același timp, fostul președinte bulgar a oferit detalii despre direcția pe care o vede pentru țara lui.

„Bulgaria se va strădui să-şi continue drumul european, dar credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de gândire critică şi pragmatism. Europa a căzut victimă propriei ambiţii de a fi un lider moral într-o lume guvernată de noi reguli”, a adăugat acesta.

În campania electorală, Radev a susținut o poziție similară cu cea a Ungariei și Slovaciei privind livrările de arme către Ucraina, afirmând că nu vede un beneficiu pentru o țară săracă în a suporta astfel de costuri. Totodată, acesta a precizat că nu intenționează să blocheze deciziile de la Bruxelles, subliniind că Bulgaria rămâne conștientă de avantajele aderării la Uniunea Europeană din 2007.

Analiștii citați de AFP consideră că rezultatul reflectă o schimbare importantă în preferințele electoratului. Boriana Dimitrova de la Alpha Research a afirmat că Radev este „câştigătorul fără echivoc” al alegerilor, în timp ce scorul GERB a fost „mult mai mic decât se aştepta”.

Politologul Teodor Slavev a explicat că Radev „a furat din electoratul partidului pro-Kremlin, Vazrazhdane, datorită poziţiei sale deschise în privinţa Rusiei şi anti-sistem”.

Formarea unei majorități stabile rămâne însă o provocare, în condițiile în care partidele care vor depăși pragul electoral de 4% nu sunt încă toate confirmate. Boiko Borisov a recunoscut victoria rivalului său, dar a avertizat că „A câştiga alegerile e una, a guverna e alta”.

Scrutinul are loc pe fondul unei crize politice prelungite, declanșată după protestele anticorupție din 2021 care au dus la căderea guvernului Borisov.