SUA confirmă primele victime în conflictul cu Iranul. Rachete interceptate deasupra statelor din Golf

Conflictul militar dintre Statele Unite, Israel și Iran a intrat într-o nouă etapă de escaladare, după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat primele victime americane, potrivit Times of Israel.

În paralel, mai multe state din Golf au raportat interceptări de rachete și drone iraniene, explozii fiind auzite în capitale precum Riyadh, Doha și Manama, dar și în orașele Emiratelor Arabe Unite.

Autoritățile din regiune au transmis informații privind pagube materiale și persoane rănite, în timp ce operațiunile militare continuă.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat duminică faptul că trei militari americani au fost uciși, iar alți cinci au fost grav răniți în confruntările în curs cu Iranul.

Este vorba despre primele pierderi confirmate oficial de partea americană de la începutul actualei faze a conflictului.

În comunicatul transmis, CENTCOM nu a oferit detalii suplimentare privind circumstanțele deceselor și rănirilor. Instituția a precizat:

„Situația este fluidă, astfel că, din respect pentru familii, vom reține informații suplimentare, inclusiv identitățile militarilor căzuți, până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost notificate.”

Totodată, reprezentanții militari au menționat că „mai multe alte persoane au suferit răni minore provocate de schije și comoții și sunt în curs de revenire la serviciu”, adăugând că „operațiunile majore de luptă continuă, iar efortul nostru de răspuns este în desfășurare”.

Anunțul vine în contextul în care Statele Unite și Israelul au lansat bombardamente masive asupra Iranului, inclusiv asupra unor instalații militare subterane. CENTCOM a confirmat utilizarea bombardierelor stealth B-2, precizând: „Noaptea trecută, bombardierele stealth B-2 ale SUA, înarmate cu bombe de 2.000 de livre, au lovit instalațiile iraniene fortificate de rachete balistice.”

În același timp, instituția a respins afirmațiile formulate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran potrivit cărora portavionul USS Abraham Lincoln ar fi fost lovit de rachete balistice.

„Lincoln nu a fost lovit. Rachetele lansate nici măcar nu s-au apropiat”, a transmis CENTCOM, adăugând că nava „continuă să lanseze aeronave în sprijinul campaniei neîntrerupte a CENTCOM de apărare a poporului american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian”.

Arabia Saudită a anunțat interceptarea unor rachete iraniene care vizau aeroportul internațional din Riyadh și baza aeriană Prince Sultan, unde sunt staționați militari americani.

O sursă din Golf a declarat pentru AFP că „apărarea aeriană a interceptat cu succes rachete iraniene în apropierea aeroportului din Riyadh și a bazei Prince Sultan duminică după-amiază”, precizând că interceptarea „nu a perturbat navigația și nu a provocat pierderi umane sau materiale”.

Ministerul saudit de Externe a anunțat convocarea ambasadorului iranian, declarând: „Ministerul Afacerilor Externe îl convoacă pe ambasadorul iranian în Regat ca răspuns la atacurile flagrante ale Iranului care au vizat Regatul și mai multe țări frățești.”