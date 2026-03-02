Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, vor susține o conferință de presă luni, a anunțat Departamentul Apărării pe X. Aceasta va fi prima dată când cei doi lideri au ținut o conferință de presă de la operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului.

Wall Street Journal a relatat săptămâna trecută că Caine și alți oficiali ai Pentagonului i-au exprimat îngrijorarea președintelui Trump cu privire la o campanie militară extinsă împotriva Iranului, sfătuindu-l că planurile de război luate în considerare prezintă riscuri, inclusiv pierderi ale SUA și ale aliaților, epuizarea apărării aeriene și o forță suprasolicitată.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat că atacurile cu rachete din sudul Libanului asupra Israelului sunt „un act imprudent și suspect care pune în pericol securitatea Libanului și oferă Israelului pretexte pentru a-și continua atacurile”.

El a promis că „va lua toate măsurile necesare pentru a-i opri pe cei responsabili și a proteja poporul libanez”, potrivit WSJ.

După ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra nordului Israelului peste noapte, armata anunță că a atacat zeci de ținte Hezbollah în Liban, inclusiv în capitala Beirut.

Potrivit IDF, atacurile au lovit sediul și infrastructura Hezbollah, precum și un vehicul care transporta doi agenți din Forța de elită Radwan a grupării teroriste din zona Kfar Dajjal din sudul Libanului.

În capitala Libanului, armata a declarat că a vizat membri „superiori” ai grupării teroriste într-un atac, fără a oferi imediat detalii suplimentare.

IDF a emis, de asemenea, avertismente de evacuare pentru civilii libanezi din zeci de sate din sudul Libanului. „Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele și să vă mutați la cel puțin 1.000 de metri distanță de sate, în zone deschise”, spune locotenent-colonelul Ella Waweya, purtătoarea de cuvânt a IDF în limba arabă.

Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat la cinci săptămâni numărul de săptămâni despre care crede că ar putea fi necesare în războiul cu Iranul.

El a declarat anterior unui reporter că a crezut întotdeauna că va dura patru săptămâni, cu posibilitatea de a fi mai scurt sau mai lung. Acum, el a spus la ABC News că a crezut întotdeauna că războiul ar putea dura patru sau cinci săptămâni, adăugând din nou că ar putea dura mai mult sau mai puțin.

Trump a mai declarat pentru ABC că SUA identificaseră potențiali candidați pentru a înlocui actuala conducere, dar aceștia fuseseră deja uciși în primele două zile ale Operațiunii Epic Fury.

„Atacul a fost atât de reușit încât i-a scos din joc pe majoritatea candidaților”, spune Trump. „Nu va fi nimeni la care ne gândeam, pentru că toți sunt morți. Locul doi sau trei este mort.”

Trump este mândru de eliminarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, amintind de două tentative de asasinat comise de Republica Islamică împotriva sa în 2024.

„L-am prins înainte ca el să mă prindă pe mine. Au încercat de două ori. Ei bine, l-am prins primul”, spune Trump.

Se crede că Israelul a fost în spatele atacului care l-a ucis pe Khamenei sâmbătă, în timpul atacurilor comune cu SUA care au declanșat conflictul actual.

O miliție șiită irakiană revendică un atac cu drone care a vizat trupele americane pe aeroportul din capitala Irakului, Bagdad, amplificând și mai mult represaliile pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Grupul, Saraya Awliya al-Dam, face parte dintr-un grup de miliții șiite care operează în Irak în urma invaziei din 2003, condusă de SUA, care l-a răsturnat pe Saddam Hussein.

SUA și Irakul nu au comentat imediat afirmația, potrivit The Times of Israel.

Baza Forțelor Aeriene Regale Britanice, Akrotiri, din Cipru, a fost lovită peste noapte de un presupus atac cu drone, provocând pagube limitate și fără victime, au declarat autoritățile cipriote și Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot afirmă că „informațiile primite prin diverse canale indică faptul că a fost vorba de o dronă fără pilot, care a provocat pagube limitate”.

O alertă de securitate transmisă locuitorilor din vecinătatea orașului Akrotiri de către administrația bazelor britanice îi sfătuiește pe aceștia să se adăpostească până la o nouă notificare, „în urma unui presupus impact cu o dronă”.

Marea Britanie își păstrează suveranitatea asupra teritoriului a două baze de pe insula est-mediteraneană, membră a Uniunii Europene. Baza RAF Akrotiri acoperă o peninsulă întinsă, de formă pătrată, situată în vârful sudic al Ciprului. Ultima dată când a fost atacată direct a fost de militanți libieni la mijlocul anilor 1980.

A doua zi a conflictului declanșat de atacurile Israelului și ale SUA asupra Iranului a adus și un număr mult mai mare de victime făcute de atacurile de răspuns ale iranienilor, dar și o extindere a conflictului prin implicarea tutuor țărilor arabe din vecinătate și a trei țări europene, Regatul Unit, Franța și Germania.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că trei soldați americani au fost uciși și alți cinci au fost răniți, de la începutul operațiunilor. Mult mai multe au fost victimele produse de atacurile iraniene printre civili. În Israel, la mică distanță de Ierusalim, în Beit Shemesh, au murit cei mai mulți civili, după ce sistemul de apărare antirachetă nu a funcționat.

Au fost zeci de morți și răniți acolo, la un adăpost antiaerian. De asemenea, victime civile s-au înregistrat în Emiratele Arabe Unite și Kuweit, dar și în alte țări arabe din Golf.

În ceea ce privește țintele lovite de armatele Israelului și Statelor Unite, care au anunțat că au câștigat supremația aeriană și avioanele lor nu mai pot fi oprite, surse israeliene și americane au anunțat lovirea a peste 2.000 de ținte în primele două zile ale operațiunii.

Printre țintele distruse, pe lângă palatul fostului lider suprem Ali Khamenei, eliminat în prima zi de conflict, se numără și sediile Gardienilor Revoluției și ale forțelor de represiune responsabile de înecarea în sânge, cu zeci de mii de victime, a protestelor anti-regim de la începutul acestui an.

De asemenea, Trump a anunțat că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene în curs asupra țării.

„Nimeni nu poate crede ce succes avem, 48 de lideri au dispărut dintr-o dată. Și lucrurile avansează rapid”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Pe plan internațional, după reuniunea fără rezultat a Consiliului de Securitate al ONU, lucrurile au devenit tot mai complicate. În cursul serii de duminică, prim-ministrul britanic Keir Starmer spune că Marea Britanie va permite SUA să întreprindă acțiuni defensive din bazele militare britanice.

„SUA a solicitat permisiunea de a utiliza bazele britanice în acest scop defensiv specific și limitat”, spune el într-un videoclip preînregistrat.

În plus, alături de Germania și Franța, Regatul Unit a anunțat că sunt pregătite să întreprindă „acțiuni defensive” pentru a „distruge” capacitățile militare ale Iranului. Decizia a venit după ce baze militare ale Franței, din Orientul Mijlociu, și Marii Britanii, din Cipru, ar fi fost vizate de atacuri iraniene.

Pe plan intern, situația din Iran este fragilă, potrivit surselor occidentale, în ciuda faptului că Ayatollahul Ali Reza Arafi, un cleric de rang înalt, a fost desemnat succesor interimar al fostului dictator Ali Khamenei. Dar, inclusiv din surse iraniene, se pare că armata nu mai este coordonată și că multe unități au pierdut contactul cu conducerea centrală.

Ceea ce ar putea explica un anunț al președintelui american Donald Trump, care a spus că noua conducere își dorește reluarea negocierilor și că este dispus să vorbească cu ei.