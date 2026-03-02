Propagandiștii ruși au început să prezinte deciziile președintelui american Donald Trump cu privire la Iran ca pe un factor care ar fi „dezlegat” mâinile lui Vladimir Putin, sugerând că politica sa a creat condiții favorabile pentru acțiunile Kremlinului în Europa, potrivit celor relatate de dailystar.co.uk.

Propagandiștii ruși au lansat avertismente privind posibile atacuri asupra Europei, după ce o operațiune militară americană și israeliană în Iran a dus la moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei iar acum, experții susținând că deciziile președintelui american Donald Trump deschid căi cu privire la conflictul dintre Moscova și Europa.

Reamintim faptul că duminică, președintele Vladimir Putin a transmis condoleanțe pentru moartea lui Khamenei, calificând incidentul drept „o crimă comisă cu încălcarea cinică a tuturor normelor morale și a dreptului internațional”.

În comentariile recente privind strategia Rusiei, Serghei Karnauhov și Dimitri Simes, ambii foști conducători ai Centrului pentru Interes Național, au sugerat că ar putea urma acțiuni asemănătoare pentru Moscova, subliniind în același timp că Europa „poartă război” împotriva Rusiei și ar putea fi vulnerabilă la noi tensiuni.

Pe de altă parte, Vladimir Soloviov, cunoscut prezentator TV și propagandist rus, a declarat recent pe canalul său Soloviov Live că acțiunile fostului președinte american Donald Trump ar fi creat „oportunități politice și psihologice” pentru Rusia, oferindu-i conducătorului suprem libertatea de a acționa „în interesul securității națiunii”.

Soloviov a continuat cu observații amenințătoare la adresa Europei, afirmând că „Europa răspunde doar limbajului forței, iar forța trebuie aplicată direct pentru ca mesajul să fie înțeles”.

În comentariile sale, el a menționat și cazuri concrete de presiune militară: „Au observat că Oreșnik a fost utilizat de două ori și s-au simțit în siguranță în adăposturile lor. Este clar că acum este momentul să fie vizate aceste adăposturi”.

Oreșnik, conform președintelui rus Vladimir Putin, este o rachetă balistică rusească cu rază intermediară de acțiune, care atinge o viteză de aprox. 13.500 km/h. Experții militari occidentali au identificat Oreșnik ca fiind o variantă derivată din proiectul rachetei RS-26 Rubej.

Ministerul rus de Externe a condamnat ferm atacul militar comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, calificând acțiunea drept „un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat suveran membru ONU” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Autoritățile de la Moscova susțin că Washington și Tel Aviv „s-au angajat din nou într-o aventură periculoasă, care apropie rapid regiunea de o criză umanitară, economică și posibil radiologică”.

Într-o declarație oficială, Ministerul rus a acuzat SUA și Israelul că maschează prin „grijă aparentă față de împiedicarea achiziției de arme nucleare de către Iran” un obiectiv mai larg: „distrugerea ordinii constituționale și a conducerii unui stat care nu se supune hegemonismului și intereselor puterilor dominante”.

Ca măsură de precauție, diplomația rusă a recomandat cetățenilor ruși aflați în Iran și Israel să părăsească imediat aceste țări, acolo unde acest lucru este posibil.