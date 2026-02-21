International

Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB să suspende serviciile de telefonie mobilă în Rusia

Comentează știrea
Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB să suspende serviciile de telefonie mobilă în RusiaVladimir Putin vorbește la telefon. Sursa foto: x.com
Din cuprinsul articolului

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat, sâmbătă, o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la solicitarea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Actul normativ elimină unele condiționări prevăzute în forma inițială și intră în vigoare în zece zile de la publicare.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat o lege care modifică regimul întreruperii serviciilor de comunicații mobile în Federația Rusă. Actul normativ a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice al statului rus.

Vladimir Putin a semnat legea, FSB are undă verde

Documentul fusese adoptat anterior de ambele camere ale Parlamentului federal, respectiv Duma de Stat și Consiliul Federației. Odată semnat de șeful statului, legea va intra în vigoare la zece zile de la publicarea oficială.

Noua reglementare modifică Legea comunicațiilor și introduce obligații clare pentru operatorii de telefonie mobilă.

Kelemen Hunor cere reformarea serviciilor secrete și un control parlamentar real asupra SRI: Îmi place cum se întâmplă în America sau în Germania
Kelemen Hunor cere reformarea serviciilor secrete și un control parlamentar real asupra SRI: Îmi place cum se întâmplă în America sau în Germania
Când va avea loc următoarea majorare a pensiilor în România. Ministrul Muncii: Nu se mai poate amâna
Când va avea loc următoarea majorare a pensiilor în România. Ministrul Muncii: Nu se mai poate amâna

Operatorii sunt obligați să se conformeze solicitărilor FSB, după ce Vladimir Putin și-a dat acordul

Potrivit noilor prevederi, companiile de telefonie mobilă trebuie să întrerupă serviciile pentru abonați la solicitarea Serviciului Federal de Securitate. În aceste situații, operatorii nu vor putea fi trași la răspundere de clienți pentru suspendarea conexiunilor.

Forma inițială a proiectului stabilea că solicitările FSB urmau să fie motivate prin necesitatea asigurării securității cetățenilor și a statului. De asemenea, fundamentarea acestor cereri trebuia formulată atât de președinte, cât și de guvern. Aceste condiționări nu se mai regăsesc în varianta finală adoptată.

Textul nu precizează în ce împrejurări pot fi dispuse întreruperi la nivel regional sau federal.

Vladimir Putin

Vladimir Putin, președintele Rusiei. Sursă foto: en.kremlin.ru

Întreruperile de rețea sunt frecvente în mai multe regiuni

Măsura vine în contextul unor disfuncționalități repetate ale internetului în Rusia. Presa locală relatează că aproximativ jumătate dintre regiunile țării se confruntă aproape zilnic cu probleme de conectivitate.

Autoritățile ruse au pus aceste întreruperi pe seama atacurilor cu drone lansate de Ucraina. Cu toate acestea, o parte dintre regiunile afectate nu figurează printre principalele zone vizate de astfel de atacuri.

În ultimii ani, controlul asupra spațiului digital s-a intensificat. Accesul la numeroase site-uri, instituții media și platforme sociale a fost restricționat, iar viteza conexiunilor a fost redusă în anumite perioade.

Rețeaua Telegram ar urma să fie blocată de la 1 aprilie

Presa rusă a anunțat, totodată, că rețeaua de mesagerie Telegram ar urma să fie blocată definitiv începând cu 1 aprilie. Încetinirea funcționării acestei platforme a generat reacții în rândul utilizatorilor, inclusiv în mediul politic și militar.

Noua lege consolidează cadrul legal prin care serviciile de securitate pot solicita oprirea comunicațiilor mobile pe teritoriul Rusiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:03 - Hunor: Rotativa care l-a adus pe Ciolacu la Palatul Victoria a îndatorat România
14:54 - Acatistul Sfintei Ecaterina pentru mamele care au nevoie de ajutor
14:47 - Kelemen Hunor cere reformarea serviciilor secrete și un control parlamentar real asupra SRI: Îmi place cum se întâmpl...
14:38 - Țara care atrage miliardari prin „viza de aur”. Americanii depășesc așteptările, iar cererile chinezilor cresc vertig...
14:30 - Când va avea loc următoarea majorare a pensiilor în România. Ministrul Muncii: Nu se mai poate amâna
14:23 - Ilegalista bănățeancă din România care nu a mai apucat să vadă „paradisul” pe care-l predica

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale