Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB să suspende serviciile de telefonie mobilă în Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat, sâmbătă, o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la solicitarea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Actul normativ elimină unele condiționări prevăzute în forma inițială și intră în vigoare în zece zile de la publicare.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat o lege care modifică regimul întreruperii serviciilor de comunicații mobile în Federația Rusă. Actul normativ a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice al statului rus.

Documentul fusese adoptat anterior de ambele camere ale Parlamentului federal, respectiv Duma de Stat și Consiliul Federației. Odată semnat de șeful statului, legea va intra în vigoare la zece zile de la publicarea oficială.

Noua reglementare modifică Legea comunicațiilor și introduce obligații clare pentru operatorii de telefonie mobilă.

Potrivit noilor prevederi, companiile de telefonie mobilă trebuie să întrerupă serviciile pentru abonați la solicitarea Serviciului Federal de Securitate. În aceste situații, operatorii nu vor putea fi trași la răspundere de clienți pentru suspendarea conexiunilor.

Forma inițială a proiectului stabilea că solicitările FSB urmau să fie motivate prin necesitatea asigurării securității cetățenilor și a statului. De asemenea, fundamentarea acestor cereri trebuia formulată atât de președinte, cât și de guvern. Aceste condiționări nu se mai regăsesc în varianta finală adoptată.

Textul nu precizează în ce împrejurări pot fi dispuse întreruperi la nivel regional sau federal.

Măsura vine în contextul unor disfuncționalități repetate ale internetului în Rusia. Presa locală relatează că aproximativ jumătate dintre regiunile țării se confruntă aproape zilnic cu probleme de conectivitate.

Autoritățile ruse au pus aceste întreruperi pe seama atacurilor cu drone lansate de Ucraina. Cu toate acestea, o parte dintre regiunile afectate nu figurează printre principalele zone vizate de astfel de atacuri.

În ultimii ani, controlul asupra spațiului digital s-a intensificat. Accesul la numeroase site-uri, instituții media și platforme sociale a fost restricționat, iar viteza conexiunilor a fost redusă în anumite perioade.

Presa rusă a anunțat, totodată, că rețeaua de mesagerie Telegram ar urma să fie blocată definitiv începând cu 1 aprilie. Încetinirea funcționării acestei platforme a generat reacții în rândul utilizatorilor, inclusiv în mediul politic și militar.

Noua lege consolidează cadrul legal prin care serviciile de securitate pot solicita oprirea comunicațiilor mobile pe teritoriul Rusiei.