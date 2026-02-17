Blocarea Telegram pe 1 aprilie, pasul următor după deciziile luate în Rusia în privința Instagram și Facebook

Autoritățile ruse sunt pregătite să să interzică complet accesul la Telegram începând cu 1 aprilie. Blocarea platformei ar putea avea efecte semnificative asupra milioane de utilizatori ruși care folosesc Telegram nu doar pentru mesaje private, ci și pentru știri și canale de informații, relatează pravda.ru.

Platforma de mesagerie Telegram, deja vizată de restricții oficiale în Rusia, riscă să fie blocată complet la nivel național începând cu 1 aprilie, potrivit unor informații apărute în presa locală. Canalul Baza a citat surse care sugerează că aplicația ar putea deveni inaccesibilă atât pe rețelele mobile, cât și prin conexiunile fixe de internet.

Jurnaliștii au precizat că reprezentanți din mai multe agenții de stat au confirmat posibilitatea unei astfel de măsuri. Experții anticipează că autoritățile ar putea limita accesul la Telegram în aceeași manieră în care au blocat anterior Instagram și Facebook, ambele interzise din cauza legăturilor cu compania Meta, declarată organizație extremistă în Rusia.

Autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, nu a validat informațiile privind o eventuală blocare totală a aplicației Telegram. Serviciul de presă al agenției a precizat că nu are alte comentarii în afară de declarațiile anterioare referitoare la statutul platformei în Rusia.

Aleksandr Iușcenko, vicepreședintele Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, a caracterizat posibilitatea unui blocaj total drept redusă. Potrivit acestuia, conducerea Telegram a menținut un dialog constant cu autoritățile ruse după restricțiile precedente.

„Nu există motive politice sau tehnice pentru a bloca acest mesager. Mulți oameni se bazează pe el”, a declarat Iușcenko. El a subliniat că Telegram a eliminat deja mai multe comunități și canale considerate ilegale în conformitate cu legislația rusă, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv din partea platformei.

Administrația Telegram a raportat că a desfășurat ample acțiuni de moderare. Numai pe 15 februarie, compania a blocat peste 235.000 de grupuri și canale care conțineau materiale interzise, inclusiv conținut pornografic, mesaje extremiste și propagandă teroristă.

În paralel, utilizatorii platformei au sesizat o creștere a tentativelor de escrocherie. În ultimele săptămâni, mai mulți utilizatori ruși au semnalat contacte suspecte care promiteau „optimizarea performanței” Telegram, îndemnând victimele să interacționeze cu roboți automatizați ce colectau ulterior date personale.

Dezbaterile privind viitorul acces la Telegram în Rusia continuă, în timp ce oficialii, instituțiile media și utilizatorii monitorizează evoluțiile reglementărilor și politicile platformei.