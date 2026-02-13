Rusia recurge la o procedură nouă pentru blocarea paginilor de internet

Rusia aplică o nouă tactică pentru a limita accesul la platforme online, după ce servicii populare precum YouTube, Instagram și WhatsApp, alături de mai multe instituții media independente, au „dispărut” din sistemul DNS administrat de stat, informează theins.ru.

Potrivit unui raport publicat de platforma independentă „Na Svyazi”,autoritățile ruse au pus în aplicare un mecanism nou de restricționare a site-urilor web. Inițiativa monitorizează conectivitatea la internet în contextul măsurilor de blocare impuse de guvern și realizează propriul clasament al serviciilor VPN, pentru a evalua eficiența acestora în fața filtrelor oficiale.

Schimbarea de abordare înseamnă o consolidare a controlului asupra infrastructurii digitale, prin intervenții directe la nivelul sistemului DNS, ceea ce poate face inaccesibile anumite domenii fără a mai apela la metodele tradiționale de blocare.

Activiștii semnalează, de asemenea, noi probleme de acces la YouTube, pe care le corelează cu funcționarea Sistemului Național de Nume de Domeniu al Rusiei (NSDI/НСДИ), infrastructură creată de Kremlin de a construi așa-numitul „internet suveran”.

Potrivit acestora, pe măsură ce anumite adrese web sunt eliminate din NSDI, utilizatorii din diferite regiuni ale Rusiei constată că nu mai pot accesa diverse site-uri și platforme online.

Pentru mulți, paginile respective par pur și simplu să „dispară” din rețea, deși ele rămân funcționale pentru abonații operatorilor de telecomunicații care nu folosesc NSDI drept furnizor DNS.

Publicația The Insider citează organizația Na Svyazi, care susține că aceste disfuncționalități nu sunt accidente tehnice, ci consecința eliminării intenționate a unor adrese din sistem.

Conform sursei, decizia ar aparține autorității ruse de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, ceea ce indică o intervenție deliberată, nu o simplă eroare de infrastructură.

Sistemul Național de Nume de Domeniu (NSDI) reprezintă o infrastructură digitală dezvoltată cu sprijin guvernamental, în baza legislației privind „internetul suveran” adoptată în Rusia. Proiectul funcționează ca o versiune internă a sistemului global DNS (Domain Name System), tehnologia care face legătura între numele unui site și adresa sa IP, astfel încât utilizatorii să poată accesa serverul corect fără a introduce șiruri numerice complexe.

La nivel internațional, datele DNS sunt gestionate de proprietarii de domenii și propagate printr-o rețea globală de registre și furnizori specializați. În Rusia însă, cadrul legal impune operatorilor de telecomunicații să folosească NSDI drept sursă oficială pentru informațiile legate de numele de domeniu.

Această obligație schimbă echilibrul tehnic: dacă o înregistrare este modificată sau eliminată în NSDI, furnizorii de internet din Rusia vor transmite utilizatorilor versiunea respectivă, chiar dacă ea nu coincide cu datele existente în sistemul DNS global. Consecința practică este că un site poate deveni inaccesibil pe teritoriul rus, deși continuă să funcționeze fără probleme în restul lumii.

În esență, NSDI oferă autorităților un instrument de control centralizat asupra spațiului online intern, permițându-le să stabilească ce adrese web sunt vizibile și accesibile utilizatorilor din interiorul țării.

O parte dintre utilizatorii de internet din Rusia se confruntă cu probleme de acces la mai multe site-uri populare, după ce acestea au fost eliminate din sistemul NSDI. Potrivit unei verificări realizate de publicația Na Svyazi, 13 dintre cele 50 de site-uri analizate nu mai aveau înregistrări în NSDI. În consecință, abonații furnizorilor care utilizează acest sistem nu mai pot accesa respectivele resurse online.

Interesant este faptul că unele dintre site-urile afectate nu figurează oficial pe lista celor blocate în Rusia, însă ar fi fost anterior supuse unor măsuri de încetinire a traficului. Problemele nu au fost constatate în cazul utilizării unor servicii DNS alternative.

Printre domeniile care apar cu status „nerezolvat” prin intermediul NSDI se numără platforme și publicații cunoscute precum YouTube, WhatsApp (versiunea web), Windscribe, APKMirror, BBC, Current Time, Deutsche Welle, Facebook, Instagram, Messenger, Radio Svoboda, The Moscow Times și Tor Project.

În momentul în care utilizatorii încearcă să acceseze aceste pagini, browserul afișează eroarea „DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”, semnalând că domeniul nu poate fi găsit. În termeni tehnici, acest lucru indică faptul că înregistrările DNS asociate au fost eliminate din baza de date a NSDI, ceea ce face imposibilă rezolvarea adreselor IP corespunzătoare.

Specialiștii în securitate cibernetică descriu situația drept un caz de manipulare DNS, adică o intervenție directă asupra sistemului de nume de domeniu prin ștergerea înregistrărilor.

Metoda a mai fost folosită punctual, inclusiv în timpul restricțiilor aplicate platformelor Discord și Signal în 2024. Numai că, de aceasră dată, amploarea măsurii pare fără precedent.

Pentru moment, disfuncționalitățile sunt limitate la NSDI, în timp ce alți furnizori DNS continuă să funcționeze fără probleme. Utilizarea serviciilor VPN rămâne, cel puțin temporar, o soluție pentru ocolirea restricțiilor.

Până la publicarea informațiilor, autoritățile ruse și reprezentanții NSDI nu au oferit explicații oficiale cu privire la situația apărută, mai scrie The Insider.

La începutul acestei săptămâni, sute de utilizatori din Rusia au semnalat dificultăți în utilizarea aplicației de mesagerie Telegram. Problemele au apărut pe fondul unor măsuri anunțate oficial de autorități, care vizează „încetinirea” funcționării platformei.

Pe 10 februarie, publicația economică RBC a relatat că autoritatea rusă de reglementare în comunicații, Roskomnadzor, a demarat proceduri pentru limitarea treptată a aplicației. Ulterior, instituția a confirmat informația, precizând că măsurile sunt implementate etapizat pentru a asigura respectarea legislației naționale și pentru protejarea cetățenilor.

Deși restricții au mai existat și în trecut, autoritățile invocaseră anterior dificultăți tehnice pentru a explica întreruperile. Publicația Na Svyazi a subliniat că actuala abordare marchează o recunoaștere mai clară a intervenției deliberate.

Primele semnale ale unei supravegheri sporite au apărut în ianuarie 2024, când în Extremul Orient rus a fost introdus un așa-numit „regim anti-mesaje”. În august același an, restricțiile au fost aplicate și în contextul unei crize de luare de ostatici într-o închisoare din Volgograd. În toamna lui 2024, utilizatorii din Daghestan și Cecenia au raportat probleme similare, iar în martie 2025 autoritățile au admis oficial existența unor blocaje regionale.

Valul de măsuri s-a intensificat în august 2025, când funcțiile de apel audio și video ale Telegram și WhatsApp au fost dezactivate. Două luni mai târziu, în octombrie, utilizatorii au reclamat dificultăți majore la trimiterea mesajelor și fișierelor media, marcând primul val amplu de limitare a traficului.

Ulterior, astfel de episoade au început să se repete de aproximativ două ori pe lună. În aceeași perioadă a fost restricționată și autentificarea prin SMS în aplicație. În noiembrie 2025, Roskomnadzor a confirmat oficial blocarea WhatsApp.

La începutul lui 2026 au apărut speculații că Telegram ar fi vizat printr-un model de restricționare graduală, similar cu cel aplicat anterior altor platforme. Potrivit acestui scenariu, limitările ar fi testate inițial în regiuni selectate sau în „valuri” succesive, urmând ca, după ajustarea mecanismelor tehnice, să fie extinse la nivel național și să capete un caracter permanent, au concluzionat jurnaliștii de la The Insider.