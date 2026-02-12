International

Rusia, atac masiv asupra WhatsApp. Tot ce trebuie să știi despre încercarea de blocare a mesageriei

Rusia, atac masiv asupra WhatsApp. Tot ce trebuie să știi despre încercarea de blocare a mesagerieiWhatsApp. Sursa foto: Pixabay
WhatsApp a denunțat miercuri o tentativă a autorităților ruse de a-i restricționa funcționarea, acuzând Moscova că încearcă să determine utilizatorii să migreze către un serviciu de mesagerie controlat de stat. Compania, parte a grupului american Meta, a catalogat această acțiune drept „un pas înapoi” pentru libertatea digitală, potrivit Reuters.

Rusia vrea să scape de WhatsApp

„Guvernul rus a încercat să blocheze complet WhatsApp pentru a-i împinge pe oameni către o aplicație de supraveghere deținută de stat”, a transmis Meta prin intermediul unui comunicat oficial. Această măsură se înscrie într-o serie de restricții impuse recent rețelelor sociale și aplicațiilor de mesagerie internaționale.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Săptămâna aceasta, autoritățile de la Moscova au anunțat limitarea progresivă a accesului la Telegram, o altă aplicație de mesagerie foarte populară în Rusia. Motivul invocat oficial a fost că platforma nu ar preveni suficient utilizarea sa în scopuri teroriste, conform legislației ruse.

Și Telegram are probleme

Fondată de Pavel Durov, cetățean rus și francez, Telegram este folosită de milioane de oameni din întreaga țară pentru comunicare rapidă și securizată, la fel ca WhatsApp.

Telegram

Telegram. Sursa foto: Pixabay

Blocarea aplicațiilor străine face parte dintr-un efort mai amplu al guvernului rus de a controla comunicațiile online și de a încuraja migrarea utilizatorilor către platforme locale, unde supravegherea guvernamentală este mai facilă. Experții în securitate cibernetică avertizează că această strategie nu afectează doar libertatea de exprimare, ci și accesul la informație neafiliată statului.

Mii de utilizatori, nemulțumiți

Mii de utilizatori au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale, iar unele rapoarte indică o creștere a instalărilor de VPN-uri, folosite pentru a ocoli restricțiile impuse de autoritățile ruse. În plus, comunitățile online au început să împărtășească metode pentru a menține accesul la WhatsApp și Telegram, în ciuda blocajelor.

Aceasta nu este prima dată când Rusia încearcă să limiteze accesul la aplicații de mesagerie externe. În ultimii ani, mai multe platforme străine, inclusiv Facebook și Twitter, au fost vizate de restricții sau amenzi, pe fondul eforturilor de reglementare stricte impuse de guvern.

