Meta, sub presiunea Comisiei Europene. Riscă să fie sancționată

Comisia Europeană a anunțat că intenționează să impună măsuri provizorii împotriva Meta Platforms, după ce a constatat preliminar că gigantul american ar fi încălcat legislația antitrust a UE. Decizia vine în contextul în care Meta a introdus politici care limitează accesul asistenților AI terți în aplicația WhatsApp Business, potrivit CNBC.

Conform Comisiei, schimbarea implementată de Meta în octombrie și aplicată din ianuarie ar putea restricționa concurența, deoarece interzice, practic, integrarea asistenților AI dezvoltați de alte companii. Bruxelles-ul avertizează că această practică ar putea avea efecte permanente asupra pieței europene a inteligenței artificiale, un sector în continuă expansiune.

Teresa Ribera, comisarul european pentru concurență, a declarat că obiectivul acțiunii este de a preveni ca firmele dominante să folosească poziția de piață pentru a-și asigura avantaje nejustificate. Măsurile provizorii propuse ar obliga Meta să mențină accesul asistenților AI terți la WhatsApp în condițiile anterioare modificării politicii, până la finalizarea investigației.

Meta a respins acuzațiile, susținând că nu există motive pentru intervenția autorităților europene și că WhatsApp Business API nu constituie un canal indispensabil pentru distribuția serviciilor AI. Compania a adăugat că utilizatorii dispun de numeroase alternative, inclusiv alte aplicații, sisteme de operare sau parteneriate din industrie.

Acțiunea Comisiei se înscrie într-un context mai larg de control al practicilor companiilor mari de tehnologie în Europa.

În ultimul an, mai multe firme americane au fost sancționate: Apple a primit o amendă de 500 milioane de euro în aprilie, Meta 200 milioane de euro în aceeași lună, iar Google a fost penalizată cu 2,95 miliarde de euro în septembrie pentru practici anticoncurențiale în publicitatea online.

Pe lângă amenda de 500 de milioane euro, Comisia Europeană i‑a cerut Apple să elimine restricțiile tehnice și comerciale care împiedicau informarea liberă a utilizatorilor despre alternativele de plată și distribuție în afara App Store.