Funcția simplă din WhatsApp care îți schimbă complet lista de conversații

WhatsApp a devenit o aplicație indispensabilă pentru comunicarea zilnică cu familia, prietenii sau colegii, însă pe măsură ce numărul de conversații crește, găsirea celor importante poate deveni dificilă. Pentru a rezolva această problemă, aplicația oferă o funcție care permite fixarea a până la trei conversații în partea de sus a listei, asigurând un acces rapid la chat-urile esențiale, potrivit Times of India.

Utilizatorii de Android pot fixa un chat printr-un proces simplu și intuitiv. Este necesar să deschidă aplicația și să navigheze la fila „Conversații”, apoi să țină apăsat pe conversația pe care doresc să o fixeze și să atingă pictograma de fixare din bara de meniu care apare.

Conversația fixată va fi mutată în partea de sus a listei și va fi marcată cu un simbol de fixare, astfel încât să rămână vizibilă chiar și atunci când apar mesaje noi în alte chat-uri.

Pe iPhone, procesul este puțin diferit, dar la fel de simplu. Utilizatorii trebuie să identifice chat-ul pe care doresc să îl fixeze, să gliseze spre dreapta pe conversație și să apese butonul „Fixare” care apare.

Chat-ul va rămâne blocat în partea de sus a listei, fiind mereu la îndemână și ușor accesibil de fiecare dată când utilizatorul deschide aplicația.

Dacă utilizatorul dorește să elimine fixarea, procedura este la fel de simplă. Pe Android, trebuie să țină apăsat chat-ul fixat și să apese pictograma de anulare a fixării din meniul superior.

Pe iPhone, glisează din nou spre dreapta pe chat-ul fixat și apasă „Deblocați”. Astfel, conversația va reveni în lista normală a chat-urilor, păstrându-și însă toate mesajele și notificările.

Funcția de fixare permite blocarea a până la trei conversații simultan și se aplică atât pentru chaturile individuale, cât și pentru grupuri.

Este important de reținut că această opțiune nu modifică notificările și trebuie setată separat pe fiecare dispozitiv. Această funcție este deosebit de utilă pentru utilizatorii care gestionează zeci sau chiar sute de conversații active, economisind timp prețios și evitând căutarea constantă a chat-urilor importante prin liste lungi de mesaje.