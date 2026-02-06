Utilizatorii WhatsApp, sfătuiți să dezactiveze descărcările automate din cauza unei vulnerabilități

Utilizatorii WhatsApp sunt sfătuiți să își revizuiască rapid setările aplicației, după ce a fost semnalată o vulnerabilitate serioasă. Recent, experți în securitate au descoperit o eroare care ar putea permite atacatorilor să acceseze informații personale prin simpla trimitere de fișiere către telefoanele utilizatorilor, informează Mirror.

Vulnerabilitatea a fost semnalată inițial de specialiștii de la Google Project Zero și are legătură cu mecanismul de descărcare automată, care permite salvarea imediată a fișierelor media direct pe dispozitivele utilizatorilor.

Potrivit estimărilor, atacatorii au creat grupuri de chat fictive, în care au adăugat persoane fără experiență în materie de securitate digitală. Odată acceptată invitația, conținutul malițios era descărcat automat, fără ca utilizatorii să observe vreun semn de avertizare.

Deocamdată, nu există date exacte privind amploarea incidentului, însă situația ridică semne serioase de întrebare, având în vedere că aplicația este utilizată zilnic de miliarde de oameni din întreaga lume.

După ce a fost notificată în legătură cu această problemă, compania WhatsApp a implementat recent un patch de securitate menit să prevină apariția unor noi infectări. Chiar și așa, reprezentanții platformei atrag atenția asupra riscurilor asociate menținerii funcției de descărcare automată activă pe dispozitive.

Pentru un plus de siguranță, este recomandat să faci câteva ajustări simple și să verifici dacă ai instalată cea mai nouă versiune de WhatsApp pe telefonul tău. Specialiștii în securitate cibernetică de la Malwarebytes atrag atenția asupra unei măsuri importante: dezactivarea descărcărilor automate de fișiere sau activarea modului avansat de confidențialitate din WhatsApp.

Practic, această setare împiedică aplicația să salveze automat pe dispozitiv fotografii, videoclipuri sau alte tipuri de fișiere primite, reducând riscurile asociate conținutului malițios.

Pentru a opri descărcările automate, deschide WhatsApp pe telefonul Android și apasă pe pictograma cu trei puncte din colțul din dreapta sus. Din meniul afișat, intră în secțiunea „Setări”.

Următorul pas este accesarea opțiunii „Stocare și date”. Aici vei găsi categoria „Descărcare automată media”, împărțită în trei situații: atunci când folosești date mobile, când ești conectat la Wi-Fi și când te afli în roaming.

Selectează fiecare opțiune în parte și debifează toate tipurile de fișiere disponibile: fotografii, audio, videoclipuri și documente. Confirmă modificările apăsând „OK”, iar de acum înainte, nimic nu va mai fi descărcat automat pe telefon fără acordul tău.

Specialiștii în securitate de la Malwarebytes recomandă ca utilizatorii să-și restricționeze cine îi poate adăuga în grupuri. Această măsură vine ca răspuns la un nou tip de atac, în care infractorii cibernetici trebuie să adauge atât victima, cât și unul dintre contactele acesteia într-un grup fals pentru a-și duce la capăt schema. Limitarea persoanelor care pot crea astfel de grupuri reduce semnificativ riscul.

Pentru a activa această protecție, accesați Setări → Confidențialitate → Grupuri și schimbați opțiunea de la „Toată lumea” la „Contactele mele” sau, ideal, „Contactele mele, cu excepția…”, excluzând orice numere în care nu aveți încredere.

Pentru cei care folosesc WhatsApp în scop profesional, experții recomandă menținerea apartenenței la grupuri doar pentru contacte cunoscute și administratori aprobați, pentru a proteja atât informațiile personale, cât și pe cele ale companiei.